Un calculateur en ligne pour repérer les futurs diabétiques

L'ESSENTIEL Un outil en ligne permet d’identifier facilement les personnes à risque de diabète de type 1.

Il repose sur un modèle prédictif validé scientifiquement.

L’objectif : intervenir plus tôt, grâce à un traitement qui retarde la maladie.

Un simple calculateur en ligne pourrait changer la donne dans la lutte contre le diabète de type 1, qui concerne 10 % des personnes diabétiques. Au Royaume-Uni, des chercheurs de l’Université d’Exeter ont mis au point un outil gratuit, basé sur des données génétiques et biologiques, qui permet de repérer les personnes à haut risque de développer la maladie bien avant l'apparition des premiers symptômes.

Un traitement précoce pour retarder la dépendance à l’insuline

Le défi est majeur : dans le diabète de type 1, le système immunitaire attaque les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l’insuline. Désormais, un médicament appelé teplizumab, récemment commercialisé aux États-Unis et au Royaume-Uni (et en cours d’autorisation dans l’Union européenne), peut retarder de trois ans la dépendance à l’insuline. Mais il n’agit que s’il est administré très tôt, d'où l’intérêt de mieux cibler les patients à surveiller.

C’est là qu’intervient la série d’études menées par l’équipe du professeur Richard Oram, publiée notamment dans les revues Diabetes Care et Diabetologia. En croisant les données de plus de 135.000 enfants et près de 100.000 adultes ayant un proche atteint de diabète, les chercheurs ont identifié des modèles prédictifs fondés sur des critères simples : présence d’auto-anticorps, IMC, hérédité, glycémie, peptides C et score de risque génétique.

Un test prédictif rapide et accessible

Traditionnellement, la prédiction du diabète reposait sur des examens lourds et coûteux. Désormais, "notre modèle permet de réduire les coûts de deux tiers et le temps de test à 20 minutes depuis chez soi", explique Lauric Ferrat, chercheur à l’Université d’Exeter et de Genève (Suisse), dans un communiqué.

Dans une autre étude publiée dans BMC Medicine, l’équipe a encore affiné ce modèle en intégrant des données issues de 11.000 participants. Ce nouvel outil associe l’âge, les liens familiaux avec un diabétique, les auto-anticorps et le score génétique pour offrir une prédiction plus précise. "Notre objectif est de combler le fossé entre recherche et pratique clinique", souligne Erin Templeman, doctorante à Exeter. Le calculateur en ligne est déjà disponible pour les professionnels de santé du monde entier.