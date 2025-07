Diabète de type 1 : une nouvelle forme de la maladie identifiée

L'ESSENTIEL En Afrique subsaharienne, un nouveau sous-type de diabète de type 1 a été identifié chez des jeunes souffrant de la maladie.

Cette forme n'est pas causée par le système immunitaire, contrairement au DT1 classique.

Cette découverte pourrait changer la façon dont le diabète est diagnostiqué, traité et pris en charge dans la région.

Selon la fédération des diabétiques, 9,2 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète de type 1 (DT1), dont 1,8 million d’enfants. Et ils sembleraient que certains de ces jeunes souffraient d’une forme différente de la maladie sans qu’on ne le sache.

En effet, des chercheurs d’University of Colorado Anschutz Medical Campus ont identifié un nouveau sous type de diabète de type 1 chez des jeunes d’Afrique subsaharienne.

Leur étude a été publiée dans la revue Lancet Diabetes and Endocrinology, le 21 juillet 2025.

DT1 : plus de 6 patients subsahariens sur 10 présentaient une forme de diabète inconnue

Lors de ses travaux, l’équipe a suivi 894 jeunes atteints de diabète précoce dans trois pays africains : le Cameroun, l’Ouganda et l’Afrique du Sud. Elle a comparé les résultats de cette population à ceux de patients ayant le même âge aux États-Unis.

Les chercheurs ont alors constaté que 65 % des jeunes d'Afrique subsaharienne diagnostiqués avec un diabète de type 1 ne présentent pas dans leur sang des marqueurs habituels de la maladie appelés anticorps anti-îlots. Ces derniers aident notamment les médecins à distinguer le diabète de type 1 des autres formes de diabète, comme le diabète de type 2 ou le diabète monogénique, qui ont des causes et des traitements différents.

"Cela suggère que de nombreux jeunes de cette région souffrent d’une forme différente de DT1 qui n’est pas d’origine auto-immune", explique la Dr Dana Dabelea, co-auteure de l'article, dans un communiqué.

Diabète de type 1 : un sous-type aussi repéré chez certains Afro-américains

Après la découverte de ce nouveau sous-type de diabète de type 1, les scientifiques ont vérifié s’ils étaient aussi présents parmi les patients américains dont ils avaient les dossiers.

Résultat : une proportion “plus petite, mais significative (15 %)” des participants afro-américains diagnostiqués avec un DT1, souffraient d’une forme similaire de diabète trouvée en Afrique subsaharienne. C’est-à-dire qu’ils n’avaient pas d’anticorps anti-îlots et un faible score de risque génétique de la maladie.

"L'identification de ce sous-type de diabète de type 1 dans les populations d'Afrique subsaharienne et parmi les personnes d'origine africaine aux États-Unis suggère un lien ancestral ou génétique potentiel", note la Dr Dabelea. "Ces résultats soulignent la nécessité d'envisager d'autres étiologies dans ce groupe, et une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents pourrait apporter des éclairages importants pour les futures stratégies de prévention et de traitement."