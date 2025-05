Diabète : le jeûne intermittent serait efficace

L'ESSENTIEL Une étude a mis en lumière l'intérêt du jeûne alimentaire pour les patients diabétiques.

Cette méthode permet de consommer les aliments habituels mais uniquement durant une période définie.

Le diabète de type 2 – qui représente 90 % des cas de diabète – touche 3,5 millions de personnes en France. Il entraîne un taux élevé de glucose dans le sang et augmente les risques de complications telles que les maladies cardiaques, l'insuffisance rénale ou des problèmes de vision. L'activité physique, certains traitements médicamenteux et l’alimentation sont les vecteurs pour gérer cette maladie chronique.

Une étude, publiée dans la revue Diabetes Research and Clinical Practice, a cherché à comprendre l'impact du jeûne intermittent sur la régulation de la glycémie des personnes diabétiques : il serait aussi efficace qu’un régime alimentaire sur-mesure et encadré par un nutritionniste.

Diabète : quels sont les bénéfices du jeûne intermittent ?

Le principe du jeûne intermittent est d'effectuer une prise alimentaire durant une période limitée à quelques heures, par exemple de 11h à 19h, et de jeûner le reste de la journée. "En synchronisant les repas avec le rythme circadien, le corps bénéficie d’une pause digestive, ce qui peut favoriser un meilleur métabolisme", indiquent les scientifiques dans un article publié dans The Conversation. Les patients souffrant de diabète de type 2 présentent un taux plus élevé de glucose sanguin le matin, cette méthode offre donc des bénéfices : un petit déjeuner tardif tout en maintenant une activité au préalable permet de réduire la glycémie.

Pour leurs recherches, les spécialistes ont recruté 52 participants atteints de diabète de type 2 et ont formé deux groupes : l’un suivant un régime prescrit par un diététicien et l’autre, la méthode du jeûne intermittent (fenêtre de 9 heures pour tous les repas). Au bout de six mois, le taux de glycémie, mesuré par le test de l’HbA1c, le marqueur clé de la gestion du diabète, a diminué dans les deux groupes. Certains ont même perdu entre 5 et 10 kilos. Les volontaires qui suivaient le jeûne intermittent ont également ressenti des bénéfices au niveau de leur sommeil et de leur capacité à suivre la méthode au quotidien.

Le jeûne alimentaire ne convient pas à tout le monde

En revanche, les participants ont rencontré quelques difficultés pour pratiquer le jeûne intermittent, notamment au niveau de leur vie sociale et familiale. Cependant, la simplicité est l'un des avantages majeurs de cette méthode : en restreignant uniquement les heures de repas, le jeûne intermittent s'intègre de façon plus aisée pour des personnes ne bénéficiant pas de conseils nutritionnels spécialisés. Ce procédé semble également s'adapter à divers contextes culturels, puisque les types d'aliments restent inchangés.

Il est toutefois important de noter que cette méthode ne convient pas à tout le monde : les personnes sous traitements médicamenteux contre-indiqués pour le jeûne doivent obligatoirement consulter un professionnel de santé avant de se lancer. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les conseils alimentaires classiques tels que la consommation de légumes, de fruits, de céréales complètes et de bonnes graisses.