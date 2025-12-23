Alcool : quels sont les pays européens qui en boivent le plus ?

L'ESSENTIEL La consommation moyenne par an et par habitant de plus de 15 ans était de 11,2 litres d’alcool pur en France en 2022.

Huit des dix pays où la consommation d’alcool est la plus élevée au monde sont dans l’UE.

Près de 300 000 personnes meurent chaque année des suites de blessures, de cancers, de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies et affections liés à l’alcool.

Beaucoup d’entre nous vont trinquer avec des bulles, du vin ou des spiritueux, en l’honneur des fêtes de fin d’année. Toutefois, une étude de l’OMS montre que certains pays ne réservent pas l’alcool uniquement pour les festivités. Et les Européens ne sont notamment pas en reste.

"Huit des dix pays où la consommation d’alcool est la plus élevée au monde se trouvent dans l’UE", note l’organisation. Et ce n’est pas sans conséquence, prévient-elle. "Près de 300.000 personnes y meurent chaque année des suites de blessures, de cancers, de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies et affections liés à l’alcool".

De nombreux pays européens ont une consommation élevée d’alcool

Avec 17,1 litres d’alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans, la Roumanie affichait la plus forte consommation moyenne au monde en 2022, selon les statistiques de l’OMS. En Europe, elle était ensuite suivie par la Lettonie (14,7), la République tchèque(13,7), la Pologne (11,9) et l’Autriche (11,8).



La consommation moyenne par an et par habitant s’élevait à 11,2 litres d’alcool pur en France et 8,7 litres en Belgique ainsi qu’aux Pays-Bas. Concernant les autres pays européens, il a été comptabilisé 11 litres en Espagne, 11,2 en Allemagne et au Portugal ainsi que 11,3 en Hongrie.

"Pour les autres pays d’Europe, on compte 11 litres en Espagne, 11,2 en Allemagne et au Portugal, 11,3 en Hongrie", souligne l’agence mondiale.

Toutefois, l’alcool n’a pas la cote dans toutes les régions européennes. Les pays de l’UE où l’on boit le moins sont Chypre (5,2 litres), la Macédoine du Nord (5,8 litres) et la Grèce (7 litres).

Alcool : un risque accru d’au moins 7 types de cancer

Face aux importantes consommations européennes, l’OMS a noué un partenariat avec Bruxelles en 2022. La campagne baptisée “Redefine Alcohol” a pour objectif de sensibiliser les populations des 27 pays membres de l’UE, ainsi que celles de l’Islande, la Norvège et l’Ukraine, aux méfaits de l’alcool.

"Au-delà d'une simple gueule de bois, les effets à court et à long terme de l'alcool peuvent être graves, y compris la violence et les blessures liées à l'alcool, les maladies cardiaques, les problèmes digestifs et un risque accru d'au moins sept types de cancer, y compris les cancers du sein et du côlon. Moins de la moitié des Européens sont conscients du lien entre l'alcool et le cancer, bien qu'il s'agisse de l'un des principaux facteurs de risque de cancer. Même de petites quantités d'alcool peuvent augmenter le risque de cancer, ce qui souligne l'importance de comprendre ces dommages moins connus", prévient l’OMS sur son site internet.