Boissons : le cerveau vieillit plus vite à cause de ces 7 habitudes

L'ESSENTIEL Le vieillissement du cerveau est affecté par la façon dont nous nous alimentons et nous buvons.

L'alcool, les sodas et une grande consommation de café sont néfastes pour le cerveau.

Ne pas boire suffisamment d'eau est également une mauvaise habitude.

L'ensemble de nos mouvements, de nos fonctions cognitives, de nos organes et même de notre production d'hormones est géré par notre cerveau. Son fonctionnement mais également son vieillissement sont liés à la manière dont on se nourrit, aliments comme boissons. On fait le tour des mauvaises habitudes en matière de boissons qui font vieillir le cerveau plus vite.

La consommation d'alcool est néfaste pour le cerveau

L'alcool est un déshinibiteur bien connu mais le Dr William Li explique à Eat This que "des niveaux élevés d'alcool peuvent tuer les neurones du cerveau en peu de temps, donc boire excessivement pour se rendre ivre peut causer des lésions cérébrales".

Votre cerveau peut se réparer si l'abus est ponctuel, mais être en état d'ivresse entraine des effets toxiques voire une inflammation de l'organe.

"Cela devient évident que vos fonctions cognitives sont altérées et que votre personnalité change", précise le médecin. "Les effets toxiques de l'alcool endommageront également vos autres organes, comme votre foie et votre cœur."

Par ailleurs, boire seul régulièrement peut être un signe de dépendance. Il a été démontré que les personnes qui boivent seules sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale, y compris la démence.

"Une consommation excessive d'alcool provoque des troubles neurologiques, des maladies du foie et une foule d'autres problèmes de santé physique et mentale. La dépendance à l'alcool entraîne un vieillissement prématuré du cerveau et des troubles cognitifs", ajoute le Dr Li.

Et même s’il ne s’agit que d'une petite quantité d'alcool, il faut se montrer prudent. Une étude publiée dans Nature Scientific Reports montre que les personnes qui boivent modérément (moins de 3 verres par jour pour les femmes et moins de 4 pour les hommes) ont un volume cérébral plus petit que celles qui ne consomment pas de l’alcool quotidiennement.

Enfin, boire de l'alcool sans manger peut augmenter les risques d'intoxication et d'endommagement du cerveau. Lorsque l'alcool est consommé l'estomac vide, il est absorbé plus rapidement dans le sang, ce qui peut entraîner des effets néfastes sur le cerveau. L'alcool est présent dans le sang et donc dans le cerveau en cinq à dix minutes.

"Bien que le corps de chaque personne métabolise l'alcool à un rythme légèrement différent, boire avec de la nourriture ralentit l'absorption dans l'estomac. La nourriture dilue également la teneur en alcool, de sorte que les niveaux ne s'accumulent pas aussi rapidement ou à des niveaux aussi élevés dans le sang et le cerveau", explique Dr Li. Il conseille d’associer sa consommation d'alcool avec des aliments riches en fibres ou en graisses saines (oméga-3).

Boire des sodas ou beaucoup de café

Pour bien fonctionner, le cerveau a besoin de glucose mais consommer des boissons très sucrées est mauvais pour la santé. Les sodas sont riches en sucre et en calories vides, ce qui peut entraîner une prise de poids et des problèmes de santé. Des études ont également suggéré que la consommation excessive de sodas sucrés peut augmenter le risque de démence et de déclin cognitif.

La diététicienne Tara Tomaino conseille de réduire progressivement sa consommation de sucre en choisissant la formule sans sucres des sodas. Pour les jus de fruits et les thés glacés, on peut diminuer le taux de glucose en ajoutant simplement de l’eau. Autre possibilité : préparer ses boissons à la maison tout en réduisant peu à peu la quantité de sucre. "Ne vous inquiétez pas, vos papilles s'adapteront", assure la spécialiste.

Par ailleurs, "des quantités modérées de caféine ont été associées à la prévention du déclin cognitif et à la réduction du risque de développer la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, et cela peut même améliorer l'humeur et la concentration", explique la nutritionniste Lisa Young. "Cependant, met-elle en garde, la modération est la clé. Trop de caféine peut causer des troubles du sommeil chez certaines personnes", ce qui entraine un vieillissement cellulaire plus rapide.

Ne pas boire assez d'eau et faire l'impasse sur le thé vert

"Tout d'abord, la déshydratation peut contribuer à la fatigue et à la sensation de fatigue. Donc, pour garder votre esprit alerte, assurez-vous de boire suffisamment d'eau et de liquide tout au long de la journée", indique la nutritionniste Amy Goodson. "La déshydratation peut également contribuer à réduire l'acuité mentale, donc boire suffisamment d'eau et de liquide est nécessaire pour que votre cerveau fonctionne correctement tout au long de la journée."

Il est recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, en fonction de son activité physique, pour maintenir une hydratation optimale.

Il est nécessaire d'être prudent avec l'alcool, les sodas et le café, il n'en est pas de même avec le thé vert. Il contient des antioxydants qui peuvent aider à protéger le cerveau. Il améliore la mémoire, l'attention ainsi que la fonction cérébrale globale. Il est recommandé d'inclure du thé vert dans son régime alimentaire pour bénéficier de ses effets protecteurs sur le cerveau.