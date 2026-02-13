Elle attribue son mal de dos à son matelas, c’était le signe d’un cancer agressif

L'ESSENTIEL Gabrielle Altoft a commencé à avoir des vives douleurs au dos en novembre dernier.

Son médecin a estimé qu'elles étaient liées à une ancienne blessure et n'a pas prêté attention aux analyses sanguines.

En fait, elle souffrait d'un cancer du sang appelé leucémie myéloïde aiguë.

En novembre dernier, Gabrielle Altoft, 32 ans, a commencé à avoir des maux de dos importants. Dans un premier temps, elle a pensé que ces douleurs étaient liées à un changement de literie. Mais les examens, menés lorsque les analgésiques n’ont pas soulagé ses douleurs, ont apporté un diagnostic beaucoup plus grave. Elle était atteinte d’une leucémie.

Elle a confié son histoire au Daily Mail.

Mal de dos et infections à répétition : "je n'avais jamais été aussi malade"

"En novembre, j'ai commencé à avoir des douleurs au haut de l'épaule et du cou et des douleurs vraiment horribles dans le bas du dos. Je pensais que c'était mon matelas – nous avions échangé les lits avec mon fils et nous avions changé le matelas, alors j'ai juste supposé que c'était le problème", explique-t-elle.

En plus de cette lombalgie résistante aux médicaments, la trentenaire qui habite dans Norfolk présentait une fatigue extrême et un essoufflement. Elle a ainsi été voir son médecin généraliste. Des tests sanguins ont été réalisés alors, mais la patiente assure que le professionnel de santé n’a pas relevé son taux très bas de globules blancs, un des signes révélateurs de cancer du sang. Pour lui, pas de doute ses douleurs étaient liées à une ancienne blessure. Il lui donc prescrit des séances chez le kinésithérapeute.

Toutefois, la douleur a continué à s’aggraver au point qu’elle était devenue “incapable de marcher”. Elle a aussi commencé à avoir diverses infections. "Je suis allé chez le médecin généraliste et j'ai sangloté et j'ai dit que je n'avais jamais été aussi malade. Il m'a dit que c'était viral."

C’est finalement une prise de sang réalisée lors d’un rendez-vous gynécologique avec un autre médecin qui a permis de poser un diagnostic. Elle souffrait d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA). Tout a été très vite, une fois que les soignants ont découvert qu’elle souffrait d’un cancer du sang. "Le test sanguin a eu lieu le 16 décembre, j'ai été diagnostiqué le lendemain et à 23 heures le 18, j'ai été admis à l'hôpital", se souvient Gabrielle.

En France, on compte entre 3.500 et 4.000 nouveaux cas de leucémie myéloïde aiguë par an. Les symptômes les plus fréquents sont une fatigue intense et inhabituelle, un essoufflement à l’effort, une pâleur, des palpitations, ou encore des infections fréquentes, une fièvre inexpliquée, des saignements (nez, gencives), des règles anormalement abondantes ou encore des douleurs osseuses et articulaires. Si ce cancer du sang touche surtout les seniors, il peut se déclarer à tout âge comme le démontre le cas de Gabrielle.

"Que vous ayez 32 ans ou 18 ans, vos symptômes doivent être pris au sérieux"

La Britannique de 32 ans a commencé son traitement de chimiothérapie intensive le 28 décembre dernier. Elle devrait recevoir au moins deux cycles. Elle a confié à la presse être "déçue" qu'il lui ait fallu autant de temps pour être diagnostiquée. Elle appelle ainsi toutes les personnes souffrantes à "pousser pour obtenir des réponses".

"Je sais que si quelqu'un avait pris le temps de regarder tous mes résultats sanguins [au début du mois de novembre], il aurait été très évident que quelque chose n'était pas normal pour moi", déplore-t-elle. Elle ajoute : "Il faut pousser et pousser [si vous sentez que quelque chose ne va pas], vous connaissez votre corps. Que vous ayez 32 ans ou 18 ans, vos symptômes doivent être pris au sérieux."