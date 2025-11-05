Elle meurt à 15 ans d’une leucémie alors qu’on lui avait diagnostiqué une pneumonie

L'ESSENTIEL Mi-juillet 2021, Jasmine, 15 ans, a commencé à être essoufflée et à beaucoup tousser. Son médecin traitant a assuré qu'il s'agissait d'une pneumonie.

Ses symptômes se sont aggravés au cours des 10 jours suivants. Le nouveau médecin a alors assuré qu'ils étaient des réactions au traitement.

Elle est décédée 15 jours plus tard. Un examen post-mortem a révélé qu'elle souffrait en réalité d'une leucémie.

C’est une erreur de diagnostic au dénouement tragique. Alors que son médecin lui avait assuré qu’elle souffrait d’une pneumonie, Jasmine "Jazzy" Vincent, 15 ans, est morte emportée par une leucémie, seulement deux semaines plus tard.

Le centre médical à l’origine de l’erreur vient d’être condamné à verser 25 millions de dollars à sa mère pour négligence. Le magazine People retrace les terribles événements ayant conduit au décès de l’adolescente.

Leucémie : le médecin assure que l’aggravation des symptômes est une réaction au médicament

Le 14 juillet 2021, Jasmine est allée voir son médecin, car elle souffrait d’un essoufflement et une toux persistante. Son médecin traitant a alors diagnostiqué une pneumonie et prescrit le traitement recommandé pour cette infection respiratoire.

Face à l’aggravation de l'état de la jeune fille, sa mère Lyndsey l’a conduite au centre médical Mid Coast Medical Group le 26 juillet. À ce moment là, de nouveaux symptômes inquiétants étaient également apparus comme un gonflement au niveau de la poitrine, une décoloration des seins et des veines dilatées au niveau de la poitrine et du cou.

Sans faire d’examens complémentaires, le médecin de l’établissement a assuré que ces troubles étaient une réaction au médicament contre la pneumonie qui contenait des stéroïdes. Pour lui, Jasmine souffrait d’une gynécomastie, une affection qui se caractérise par le développement anormal de la glande mammaire… chez l'homme. Et, il l’a renvoyée chez elle sans nouveau traitement.

Cinq jours plus tard, l’adolescente était au plus mal. Elle a été conduite aux urgences. Les examens réalisés ont alors révélé qu’elle avait une “importante accumulation de liquide dans sa poitrine”. Face à la gravité de son état, elle a été transférée au Maine Medical Center et admise en soins intensifs pédiatriques. Peu après sa prise en charge, Jazzy a fait un arrêt cardiaque et est décédée le 1er aout, deux semaines avant son 16e anniversaire.

Des analyses post-mortem révèlent l’erreur de diagnostic

Des analyses ont révélé après la mort de Jasmine que le liquide présent dans la poitrine était dû à une leucémie aiguë lymphoblastique. Ce cancer de la moelle osseuse est le cancer pédiatrique le plus fréquent. Ses symptômes sont la fièvre, une faiblesse, une pâleur, une tendance aux ecchymoses et aux hémorragies. Il se diagnostique via une simple prise de sang.

En découvrant ce dont sa fille souffrait vraiment, Lyndsey s’est lancée dans une bataille judiciaire contre le centre Mid Coast Medical Group. Son avocate comme les médecins entendus ont reconnu que la leucémie de Jasmine aurait été “très curable” si elle avait reçu les soins appropriés. La cour a entendu les arguments de la partie civile et condamné l’établissement pour ses manquements.

"C’est évidemment le pire cauchemar d’un parent qui est devenu réalité", a conclu l’avocat de la mère de l’adolescente. "Et à bien des égards, Lyndsey vit encore ce cauchemar."