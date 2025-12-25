Méthode de sommeil scandinave : la solution pour bien dormir à deux ?

Les sujets de frictions des couples ne se concentrent pas sur la journée, les nuits peuvent aussi être au cœur de nombreuses disputes. En effet, entre les "voleurs" de couverture, la température de la chambre et les habitudes nocturnes différentes… les potentiels conflits ne manquent pas et peuvent même perturber le sommeil.

La méthode de sommeil scandinave est présentée dans de nombreuses vidéos TikTok comme la solution parfaite pour renouer avec des nuits en amoureux apaisées. Des chercheuses d’University of the Sunshine Coast ont fait le point sur "Scandinavian sleep method" dans la revue The Conversation.

Température corporelle, ménopause, nuit agitée : les avantages de la méthode de sommeil scandinave

Avec la méthode de sommeil scandinave, les couples ne font pas chambres ou lits séparés, mais... couverture à part. Chaque partenaire à sa propre couette, tout en dormant dans le même lit. "Cette formule permet aux couples de continuer à dormir ensemble tout en répondant aux besoins individuels de chacun. Elle offre un équilibre entre dormir ensemble et dormir séparément", écrivent les autrices de l’article.

Aucune étude scientifique n’a été menée sur cette habitude de sommeil populaire en Suède, en Norvège et au Danemark, comme son nom l’indique. Il n’a donc aucune donnée scientifique permettant de dire si la méthode améliore bien le sommeil des couples, comme l'affirment de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux.

"Cependant, cette méthode présente de nombreux aspects qui sont alignés sur les bonnes pratiques de sommeil. Il y a ainsi des preuves raisonnables suggérant que cela pourrait réduire le type de troubles du sommeil que vous pouvez avoir en partageant une couverture avec votre partenaire", soulignent les chercheuses.

Par exemple, les partenaires peuvent choisir la composition de leur couette en fonnction de leur préférence et à leurs besoins. "Les conditions de température corporelle nocturne peuvent varier en fonction de l'âge, de la composition corporelle, des hormones et du fait que vous soyez une personne du matin ou du soir. Ceux-ci contribuent à savoir si vous êtes un dormeur qui a chaud ou un dormeur frileux, et peuvent expliquer pourquoi vous avez besoin de différents types de literie à votre partenaire."

L’équipe remarque également que cela peut régler le conflit des pieds froids, des mouvements trop nombreux, des réveils liés à des horaires décalés. "Les femmes déclarent être plus souvent dérangées par les mouvements de leur partenaire masculin que l'inverse. Ainsi, disposer de draps séparés peut contribuer à minimiser les perturbations du sommeil lorsque les partenaires se couchent et se lèvent à des heures différentes. De plus, comme chacun a ses propres draps, cela évite les troubles du sommeil qui surviennent lorsqu'une personne monopolise la couverture."

Pouvoir prendre une couverture plus légère ou l’enlever au gré de l’évolution de sa température corporelle est aussi susceptible d'améliorer le sommeil de la femme ménopausée souffrant de bouffées de chaleur… et par effet domino celui de son/sa partenaire.

Scandinavian sleep method : une méthode prometteuse, mais pas toujours pratique

Les trois auteures de l’article Pr Yaqoot Fatima, Danielle Wilson et Nisreen Aouira concluent que la méthode scandinave est pour les couples qui ont des troubles du sommeil en raison de leur besoin de conforts contradictoires. Elles notent toutefois certains inconvénients "pratique" : la présence de deux couettes peut compliquer les câlins, faire le lit est aussi plus complexe. "À moins d'avoir un lit queen size ou plus grand, il peut aussi être difficile de les maintenir en équilibre sans qu'elles ne glissent."

"Bien que la méthode scandinave de sommeil semble prometteuse, elle ne constitue certainement pas une révolution. En l'absence de preuves scientifiques, il convient de la considérer comme une astuce pratique pour une meilleure hygiène de sommeil plutôt que comme une méthode de sommeil validée scientifiquement", concluent-elles.