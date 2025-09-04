Couple : plus de la moitié des Français s’ennuient au lit

L'ESSENTIEL 73 % des personnes en couple (hommes et femmes confondus) se disent satisfaits de la fréquence des relations sexuelles.

Toutefois, 30 % des sondés reconnaissent se sentir moins épanouis sexuellement qu’au début de la relation.

41 % des répondants déclarent ne jamais s’ennuyer pendant leurs rapports sexuels, mais 52 % reconnaissent que cela peut arriver.

Face à la routine "métro, boulot, dodo", il n’est pas simple d’entretenir le feu du désir sous les draps. C’est ce que révèle un sondage Discurv réalisé pour XloveCam auprès de 1350 personnes représentatives de la population française adulte. En effet, si plus de 7 sondés en couple sur 10 assurent être satisfaits de la fréquence de leurs relations sexuelles, 30 % reconnaissent se sentir moins épanouis sexuellement qu’au début de leur histoire amoureuse.

Vie sexuelle : l’ennui s’invite parfois au lit, surtout pour les femmes

Si la flamme vacille quelque peu dans la chambre, ce n’est pas par manque de sentiment. 90 % des personnes interrogées ont assuré être encore amoureuses de leur partenaire. Près de la moitié d'entre-elles décrivent toutefois une relation davantage marquée par la tendresse que par la passion des débuts.

Les frustrations pourraient être liées par le manque d’ébats et d’inventivité. En effet, si la majorité des sondés souhaiteraient avoir des rapports sexuels au moins deux fois par semaine (59 %), seuls 45 % y parviennent. Et le même pourcentage ajoutent qu’ils ont moins de rapports sexuels qu’avant, et 18 % n’en ont plus du tout.

Lorsqu’ils qualifient leur vie sexuelle, 45 % des participants la décrivent comme "standard" et 26 % la trouvent "routinière". 52 % d’entre eux reconnaissent même qu’il leur arrive de s'ennuyer au lit, au moins "occasionnellement". Le taux grimpe à 56 % chez les femmes. Ce qui représente 20 points de plus par rapport à un sondage réalisé en 1996 (Ifop-Elle).

Couple : les plus de 45 ans ont plus de mal à parler de leurs désirs

Si la routine et l’ennui s’invitent parfois dans le lit conjugal, cela pourrait être lié à un manque de communication pour certains couples. Près de 4 personnes interrogées sur 10 disent ne pas parler de leurs désirs avec leur partenaire. Toutefois, ce silence semble être une question de génération. En effet, les moins de 45 ans discutent plus facilement de leurs envies, 67 % assurent échanger sur le sujet sans problème avec leur moitié. Leurs aînés sont beaucoup plus réticents. Ils sont tout de même 45 % à ne pas parler de leurs envies avec leur partenaire.

Par contre, une grande majorité de participants oeuvrent pour faire perdurer la flamme. Deux tiers assurent faire des efforts pour entretenir le désir. Comment ? La lingerie sexy est de loin l’accessoire le plus plébiscité, avec 58 % des répondants déclarant l’avoir utilisé (souvent ou parfois), un usage encore plus fréquent chez les femmes (27 % souvent).

Les lieux insolites inspirent aussi les couples. Les plus expérimentés sont la baignoire ou la douche (72 %), la voiture (63 %) et la cuisine (58 %). À l’inverse, les endroits publics ou atypiques comme un ascenseur, un train ou sous une porte cochère restent très peu pratiqués (9 % chacun).