Sexualité : voici la meilleure position pour un orgasme féminin

L'ESSENTIEL Pour les femmes, toutes les positions sexuelles ne se valent pas pour atteindre l'orgasme.

La position la plus efficace pour stimuler l'irrigation sanguine du clitoris est le missionnaire en plaçant un oreiller sous les fesses de la femme.

Une étude tchèque révèle que la position favorite des couples est pourtant l'amazone.

Selon une étude publiée dans la revue Sexologies, la position la meilleure pour atteindre l'orgasme chez les femmes hétérosexuelles est celle du missionnaire, à condition de placer un oreiller sous les fesses de la partenaire.

Des recherches effectuées grâce à un couple de médecins

Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont étudié les réactions physiques lors des relations sexuelles d'un couple de médecins en bonne santé, tous deux âgés de 32 ans.

Plusieurs positions ont été réalisées puis analysées : la levrette, le missionnaire sans oreiller, le missionnaire avec oreiller et l’amazone. Les chercheurs ont ainsi constaté que la position la meilleure pour stimuler l'afflux sanguin vers le clitoris était le missionnaire avec oreiller, car elle permet de surélever le bassin.

Position du missionnaire : une vaste étude tchèque confirme les résultats

"La levrette produit le moins de contact direct avec le clitoris et entraîne une augmentation négligeable du flux sanguin vers cet organe par rapport aux autres positions", relèvent les scientifiques.

Une autre étude plus vaste était arrivée aux mêmes conclusions en 2020. Près de 20.000 Tchèques avaient alors déclaré que leur position préférée pour atteindre l'orgasme était le missionnaire, même si l’amazone avait leur préférence.

Le sexe est bon pour la santé cardiovasculaire !

Quand “la sexualité (...) est vécue dans un bien-être et un épanouissement, (...) elle va venir booster les facultés mentales, améliorer la concentration et permettre un lâcher-prise, nous expliquait la sexologue Magali Croset-Calisto, dans un précédent article. Elle va permettre de renforcer le système cardio-vasculaire et réduire les risques d’AVC. Une étude menée en Pennsylvanie il y a quelques années a montré comment les personnes qui ont au moins 2 rapports par semaine diminuent de moitié les risques cardiaques et d’AVC.”