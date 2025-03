Sexualité des jeunes : le couple reste «un idéal de vie» pour les moins de 30 ans

L'ESSENTIEL L'ouvrage "La sexualité qui vient" qui s'appuie sur une enquête de l'Ined analyse la vie sexuelle des moins de 30 ans.

Les jeunes restent attachés à l'idée de vivre en couple.

Les rencontres se font principalement sur les lieux d'études ou de travail.

C'est un livre qui vient recadrer beaucoup d'idées reçues circulant sur la sexualité des jeunes. "La Sexualité qui vient", publié le 20 mars aux éditions La Découverte, s'appuie sur une étude menée entre novembre 2022 et juillet 2023 par l'Ined (Institut national des études démographiques) auprès de 10.000 jeunes âgés de 18 à 29 ans. Et il balaie quelques clichés : asexualité, impact du mouvement MeToo, place de la pornographie sont certes des réalités mais qui n'empêchent pas les jeunes de percevoir le couple comme un "idéal de vie".

Le mythe de l'asexualité

"On a beaucoup parlé de désintérêt des jeunes pour la sexualité, d'asexualité", commente auprès de l'AFP la directrice de l'ouvrage et coordinatrice de l'étude de l'Ined, la sociologue Marie Bergström. Un seul chiffre permet d'évacuer ce sujet : moins de 1% des jeunes interrogés se définissent comme "asexuels" ! Idem sur la croyance que le mouvement MeToo et les débats sur le consentement aboutiraient au fait que "l'on ne peut plus draguer" : les jeunes ont désormais plus de partenaires, même si l'âge médian du premier rapport sexuel, en baisse depuis plusieurs décennies, est remonté pour la génération née après 2000 (18 ans pour cette dernière contre 17,4 ans pour les jeunes nés entre 1993 et 1996).

Les jeunes adhèrent à l'idée d'être fidèles

Quant à la mort du couple, elle aurait aussi été un peu trop vite anticipée : "C'est la forme relationnelle la plus recherchée chez les jeunes adultes", souligne Marie Bergström. Là encore, les chiffres parlent : certes, la mise en couple durable intervient plus tardivement qu'auparavant, mais la moitié des 26-29 ans vivent déjà en couple, une proportion qui monte aux deux tiers pour leur situation dans les 12 derniers mois si l'on intègre la part des 18-26 ans. Et lorsque l'on aborde le sujet de la fidélité, nommée "exlusivité" dans cette enquête, on voit que, loin d'être ringarde, elle est un principe auquel adhèrent 88% des jeunes interrogés.

Des rencontres en majorité en dehors des applications

Ce qui n'empêche pas les "périodes d'expérimentation", comme les nomme la sociologue, avec, préalablement à la vie en couple, une "diversité relationnelle" avec davantage de partenaires -8 pour les femmes, 12 pour les hommes- et une pratique du "coup d'un soir" partagée par 21% des jeunes interrogés.

Autant de relations qui naissent aussi bien de rencontres très classiques, comme les lieux d'études ou de travail (34%), les lieux publics (23%) que sur des applications mais celles-ci sont loin (11%) d'être le principal moyen de trouver l'âme soeur et sont davantage utilisées pour faciliter des histoires sans lendemain.