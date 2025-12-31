Des cancers ajoutés à la liste des maladies professionnelles des pompiers

Plus de 250.000 pompiers exercent en France. Qu’ils soient volontaires ou professionnels, ils sont exposés aux mêmes risques. Ces derniers concernent les interventions en elles-mêmes, souvent dangereuses, mais aussi leurs conséquences. L’exposition aux fumées ou à certains matériaux en combustion peut être à l’origine de différentes pathologies. Un décret, paru le 26 décembre au Journal Officiel, ajoute des cancers à la liste des maladies professionnelles dont les pompiers peuvent être victimes.

Pompiers : des cancers de la vessie et des mésothéliomes reconnus comme maladie professionnelle

Auparavant, seulement deux cancers étaient inscrits dans ces tableaux recensant les maladies liées à la profession de pompier : le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. Le premier est un cancer qui touche la partie supérieure du pharynx, le second concerne le foie.

Le décret récemment paru ajoute à cette liste les mésothéliomes. "Le mésothéliome est un type de cancer qui prend naissance dans les cellules du mésothélium, précise la Société canadienne du cancer sur son site. Le mésothélium est la membrane tapissant les cavités du corps et entourant la plupart des organes internes." Ce type de cancer touche souvent la plèvre, le tissu qui entoure les poumons, mais il peut aussi atteindre le péritoine, qui correspond au mésothélium présent autour des organes de l’abdomen et du bassin. Des cancers de la vessie ont aussi été inclus dans la liste des pathologies professionnelles pouvant toucher les pompiers.

Mieux protéger les pompiers face au risque de cancers et maladies professionnelles

Dans une interview à l’Agence France-Presse (AFP), relayée par Le Monde, Norbert Berginiat, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, s’est félicité de cette mise à jour des tableaux des maladies professionnelles. "On s’en réjouit : c’est une reconnaissance juridique des expositions professionnelles, et ça concerne aussi nos volontaires", a-t-il déclaré.

Selon l’Assurance Maladie, une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession. Lorsqu’elle est reconnue, le patient concerné peut avoir une indemnisation supérieure à celle de l’Assurance Maladie. Norbert Berginiat ajoute que cette reconnaissance permettra aussi d’alerter sur la "nécessité de renforcer la protection" des soldats du feu.