Cancers : les pompiers surexposés aux polluants «retardateurs de flammes»

L'ESSENTIEL Les retardateurs de flammes sont des produits chimiques utilisés dans les mousses de nos canapés, dans les plastiques des jouets, dans nos voitures... pour retarder la propagation du feu de maison.

Certains d'entre eux sont "surtout reconnus comme perturbateurs hormonaux, d'autres sont classés cancérigènes", selon un communiqué. Les pompiers, en première ligne, y sont particulièrement exposés.

Seul un cancer (celui de la vessie) est officiellement reconnu comme maladie professionnelle chez les pompiers en France.

Etre pompier est un métier à risque pour la santé, peut-être encore plus que nous le pensions. Déjà confrontés au danger des fumées des incendies, les soldats du feu sont en effet très exposés à des polluants neurotoxiques et cancérigènes : les retardateurs de flammes. C'est ce que révèle une enquête réalisée par les journalistes de l'émission "Vert de Rage", sur France 5, et présentée lors d'une conférence de presse, mercredi 18 octobre.

Des polluants cancérigènes retrouvés dans l'organisme des pompiers

Les retardateurs de flammes sont des produits chimiques présents dans tous les objets du quotidien (meubles, textiles, jouets...) qui rendent les matériaux moins inflammables et limitent ainsi la propagation des incendies. Certains d'entre eux sont "surtout reconnus comme perturbateurs hormonaux, d'autres sont classés cancérigènes", peut-on lire dans un communiqué. Or, quand ces composés chimiques s'embrasent lors d'un feu de domicile et sont libérés dans l'air, ce sont les pompiers qui "se retrouvent en première ligne".

Pour en mesurer les conséquences, l'équipe de "Vert de Rage" a demandé à des dizaines de pompiers de porter, pendant leurs opérations, des bracelets capables de détecter les polluants auxquels ils sont exposés. En parallèle, elle a analysé des prélèvements sanguins des pompiers afin d'évaluer la quantité de polluants dans leur organisme. Les résultats ont été sans appel : on retrouve bien un polluant cancérigène dans le corps des soldats du feu.

Un seul cancer reconnu comme maladie professionnelle chez les pompiers

A cause notamment de cette exposition aux retardateurs de flammes, "4% des pompiers seraient victimes de cancers dus aux polluants", relève France Info. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), agence de l'Organisation mondiale de la Santé, a d'ailleurs classé "l'exposition professionnelle des pompiers comme particulièrement cancérigène", et alerté sur la "surreprésentation de certains cancers" chez les soldats du feu. Pourtant, aujourd'hui, "seul un cancer [celui de la vessie, ndlr] est officiellement reconnu comme maladie professionnelle" chez les pompiers en France, regrettent les réalisateurs de "Vert de Rage", rappelant qu'il n'existe "aucune statistique officielle sur le nombre de cas dans la profession".