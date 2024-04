Quels cancers augmentent le plus chez les jeunes ?

L'ESSENTIEL 9.620 enfants et 5.290 adolescents auront un diagnostic de cancer en 2024, selon une nouvelle étude.

Sur la même année, 1.040 enfants et 550 adolescents vont en mourir.

Les cancers les plus en augmentation chez les jeunes sont ceux du nasopharynx et de la prostate.

"En 2024, on estime que 9.620 enfants (âgés de 0 à 14 ans) et 5.290 adolescents (âgés de 15 à 19 ans) auront un diagnostic de cancer, et 1.040 enfants et 550 adolescents vont mourir de cette maladie, selon une étude sur le sujet rapportée par MedicalXpress. Le cancer est la principale cause de décès lié à une maladie, tant chez les enfants que chez les adolescents."

Les cancers du nasopharynx et de la prostate en forte augmentation

Les cancers qui augmentent le plus chez les jeunes sont, selon ces travaux, ceux du nasopharynx et de la prostate. Le premier touche les voies nasales avec, souvent, des nodules dans le cou, une perte auditive ou encore des douleurs dans les oreilles, selon le Manuel MSD.

Le cancer de la prostate se développe dans les cellules de cette glande de l'appareil génital masculin, dont la multiplication crée une tumeur maligne. Selon le Panorama des cancers en France - édition 2023, ce cancer est rare avant 50 ans et son incidence augmente progressivement avec l’âge. Mais les données de la nouvelle étude semblent montrer que ce cancer touche de plus en plus de jeunes.

De plus en plus de cancers chez les moins de 50 ans

Chez les moins de 50 ans, l’incidence des cancers augmente aussi. En effet, le rapport note, au niveau mondial, une croissance de 79,1 % entre 1990 et 2019. Même constat pour la mortalité, avec une hausse de 27,7 %.

Pourquoi une telle augmentation chez les moins de 50 ans ? "Il existe un certain nombre d'hypothèses, répond le Dr Leana Wen, experte en bien-être de CNN, dans une interview. Certains chercheurs soulignent l'augmentation des taux d'obésité au cours des dernières décennies, [qui est] associée au risque de cancer précoce. Dans le même ordre d'idées, [il y a aussi] le changement des habitudes alimentaires, en particulier l'augmentation de la consommation d'aliments ultra-transformés, et la sédentarité. Les modes de vie sont également associés à des taux de cancer plus élevés. D'autres pensent que des facteurs environnementaux pourraient être en jeu, comme les substances cancérigènes rejetées dans l'air, l'eau et les réserves alimentaires.”

À tout âge, pour réduire les risques, il est recommandé d’arrêter de fumer, de modérer sa consommation d’alcool - maximum deux verres par jour et pas tous les jours -, d’avoir un régime alimentaire équilibré et de limiter la sédentarité. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour la santé, les adultes de 18 à 64 ans devraient faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine.