Cancer colorectal : les jeunes de plus en plus de touchés

L'ESSENTIEL Le cancer colorectal est le plus meurtrier chez les hommes de moins de 50 ans selon un rapport de l’American Cancer Society.

Les jeunes adultes auraient tendance à être diagnostiqués plus tardivement, quand la maladie est plus agressive.

Selon le Panorama des cancers en France - édition 2023, “s’il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.”

Le cancer colorectal est désormais le plus meurtrier chez les hommes de moins de 50 ans aux États-Unis et le second chez les femmes de moins de 50 ans, selon un rapport de l’American Cancer Society.

Cancer colorectal : des jeunes "triathlètes et marathoniens en très bonne santé" en souffrent

Ce rapport précise que "le cancer colorectal était la quatrième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes de moins de 50 ans à la fin des années 1990.” Une évolution importante chez les jeunes patients. Le docteur William Dahut, directeur scientifique de l'American Cancer Society, indique dans un article de la NBC News, que les jeunes adultes ont tendance à être diagnostiqués à des stades ultérieurs, lorsque la maladie est plus agressive et les chances de guérison plus faibles. En effet, d’après le Panorama des cancers en France - édition 2023, "s’il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.”

Mais pourquoi une telle augmentation chez les jeunes ? Pour l’instant, aucune cause n’a été validée scientifiquement. "Depuis quelques décennies maintenant, nous remarquons que les patients qui viennent dans notre clinique semblent de plus en plus jeunes, indique Kimmie Ng, cancérologue, à NBC News. Beaucoup d'entre eux sont des triathlètes et des marathoniens, des gens en très bonne santé.” Ce qui exclut l’hypothèse de l’obésité ou de la sédentarité comme facteur explicatif de cette augmentation.

Les facteurs environnements responsables de la hausse des cancers colorectaux chez les jeunes adultes

Pour Kimmie Ng, la raison pourrait davantage venir de facteurs environnementaux. "Ce que nous supposons, c'est que quelle que soit la combinaison de facteurs environnementaux qui en sont responsables, cela modifie probablement nos microbiomes ou notre système immunitaire, nous conduisant à devenir plus sensibles à ces cancers à un plus jeune âge,” poursuit-elle.

En France, le programme de dépistage du cancer colorectal concerne les adultes à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. Tous les deux ans, l'Assurance Maladie invite ces personnes à participer au programme de dépistage du cancer colorectal. Le kit de dépistage est disponible gratuitement chez son médecin généraliste, en pharmacie ou à commander en ligne pour le recevoir à domicile.

En France, l’âge médian du diagnostic est de 71 ans chez les hommes et 72 ans chez les femmes. Mais si vous ressentez des symptômes avant - troubles du transit intestinal, présence de sang dans les selles, douleurs abdominales ou rectales - il faut consulter votre médecin pour établir le diagnostic le plus tôt possible.