Fracture : avoir beaucoup de graisse au niveau des bras est mauvais signe

L'ESSENTIEL "De manière surprenante, nous avons identifié pour la première fois que les bras riches en graisse sont associés de manière négative à la qualité et à la solidité de l'os des vertèbres", indique une nouvelle recherche.

"Cela pourrait signifier que la graisse sous-cutanée du bras, qui peut être facilement estimée, pourrait devenir un indicateur utile de la qualité osseuse de la colonne vertébrale, en prédisant éventuellement le risque de fracture des vertèbres", se félicite l'autrice.

"Nous allons maintenant essayer de déterminer les exercices physiques les plus efficaces pour que les adultes à haut risque perdent de la graisse au niveau des bras et obtiennent un effet favorable sur la qualité de l'os des vertèbres", conclut-elle.

Avoir beaucoup de graisse au niveau des bras doit amener à être vigilant sur l’état de sa colonne vertébrale, d’après une nouvelle étude.

Fracture de la colonne vertébrale : toutes les graisses constituent des indicateurs

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs grecs ont examiné 14 hommes et 101 femmes non atteints d'ostéoporose, tous âgés en moyenne d'environ 62 ans. Ils ont alors constaté que les personnes présentant un excès de graisse corporelle - quel que soit leur indice de masse corporelle (IMC) - avaient une faible qualité osseuse au niveau de la colonne vertébrale.

En outre, plus la graisse du ventre était localisée profondément dans l'abdomen et autour des organes internes, plus la qualité de l'os spongieux de la colonne vertébrale était mauvaise.

Les scientifiques ont ensuite examiné la répartition de la graisse corporelle sous la peau et ont découvert que les personnes ayant une masse graisseuse importante au niveau des bras étaient plus susceptibles d'avoir une qualité et une solidité osseuses moindres au niveau de la colonne vertébrale.

Fracture de la colonne vertébrale et graisse des bras : de nouvelles recherches envisagées

"De manière surprenante, nous avons identifié pour la première fois que les bras riches en graisse sont associés de manière négative à la qualité et à la solidité de l'os des vertèbres", résume Eva Kassi, autrice de l'étude.

"Cela pourrait signifier que la graisse sous-cutanée du bras, qui peut être facilement estimée, pourrait devenir un indicateur utile de la qualité osseuse de la colonne vertébrale, en prédisant éventuellement le risque de fracture des vertèbres", se félicite-t-elle.

Elle ajoute : "la graisse viscérale est la composante hormonale la plus active de la graisse corporelle totale. Elle produit des molécules appelées adipocytokines qui provoquent une inflammation, de sorte que l'augmentation de l'état inflammatoire a vraisemblablement un impact négatif sur la qualité des os."

La professeur reconnaît que des études de plus grande envergure sont nécessaires pour confirmer le lien entre la graisse du bras et le risque de fracture vertébrale. "Bien que nos résultats restent solides après contrôle de l'âge et du poids, nous allons maintenant augmenter le nombre de participants et élargir la tranche d'âge en incluant des adultes plus jeunes (âgés de 30 à 50 ans) ainsi qu'un plus grand nombre d'hommes", précise-t-elle.

"De plus, nous allons essayer de déterminer les exercices physiques les plus efficaces pour que les adultes à haut risque perdent de la graisse au niveau des bras et obtiennent un effet favorable sur la qualité de l'os des vertèbres", conclut-elle.