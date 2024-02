Fractures : bouger un peu réduit les chutes des femmes âgées

L'ESSENTIEL Une personne âgée sur trois fait au moins une chute par an.

"Existe-t-il des liens entre l'activité physique et les chutes (avec ou sans blessures) chez les femmes âgées ? " Des chercheurs viennent de démontrer que oui et expliquent dans le JAMA comment ils sont arrivés à cette conclusion.

Chutes : l’activité physique fait baisser le risque

Leur étude, basée sur 7.139 femmes, a utilisé des données issues de l'Australian Longitudinal Study on Women's Health (ALSWH). Les participantes nées entre 1946 et 1951 ont répondu à des questionnaires en 2016 (elles étaient alors âgées de 65 à 70 ans) et en 2019 (elles étaient alors âgées de 68 à 73 ans). L'analyse statistique a ensuite été réalisée par les scientifiques de septembre 2022 à février 2023.

"Cette étude a révélé que la pratique d'une activité physique au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (soit entre 150 et 300 minutes par semaine) ou à un niveau supérieur était associée à une réduction des probabilités de chutes avec ou sans blessures", écrivent-ils dans leur rapport.

"Aucune association statistiquement significative n'a été trouvée entre les types d'activité physique pratiquées dans le cadre de loisirs et les chutes préjudiciables", précisent-ils.

"Ces résultats soutiennent la promotion généralisée de l'activité physique, y compris celle pratiquée dans le cadre de loisirs, pour prévenir les chutes chez les femmes âgées", ajoutent-ils.

Une personne âgée sur trois fait au moins une chute par an

Une personne âgée sur trois fait au moins une chute par an. De ce fait, ces accidents sont la deuxième cause de mortalité par blessure dans le monde.

"Bien que certaines chutes n'entraînent pas de blessure, les personnes peuvent faire état d'une peur constante de tomber qui entrave l'autonomie et favorise l'évitement d'activités, ce qui entraîne un déclin du fonctionnement physique. Pour réduire le fardeau sanitaire et social des chutes chez les personnes âgées, il est nécessaire de mieux les comprendre et de prendre des mesures locales", concluent les chercheurs.



En France, le ministère en charge des Solidarités a suivi ces recommandations et lancé en février 2022 un plan national triennal antichute des personnes âgées.



"Au-delà de ces conséquences humaines, les chutes ont un coût pour la collectivité : 2 milliards d’euros dont 1,5 milliard pour la seule Assurance Maladie. Alors que la population vieillit et que le nombre de personnes de plus de 65 ans augmentera de 2,4 millions d’ici à 2030, il est urgent d’agir pour prévenir les chutes et diminuer leur gravité", expliquait-il alors.