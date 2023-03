Chutes : une chaussette connectée pour les prévenir chez les personnes âgées ?

L'ESSENTIEL Chaque année, les chutes provoquent plus de 100.000 hospitalisations et plus de 10.000 décès en France.

Des chercheurs ont élaboré une paire de sur-chaussettes, comportant un minuscule capteur de mouvement et utilisant un algorithme, pour surveiller les chutes.

Ce dispositif a permis de différencier les chutes avec une précision de 99,4 % et les quasi-chutes avec une précision de 94,2 %.

Parmi les plus de 65 ans, un adulte sur trois tombe au moins une fois par an, indique l’Assurance maladie. Les chutes chez les personnes âgées surviennent à cause de problèmes physiques (des troubles de l’équilibre, une baisse de la mobilité des articulations, une faiblesse musculaire…), des attitudes ou des habitudes particulières (une alimentation insuffisante après un effort, une prise de risque…) ou un environnement intérieur inadapté.

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS), ces dernières ont des conséquences physiques, psychologiques, sociales et marquent une rupture dans la vie des patients et une perte d’autonomie. En France, elles "entraînent chaque année plus de 100.000 hospitalisations et plus de 10.000 décès".

La chaussette connectée alerte les personnes âgées et les soignants

Selon le Manuel MSD, les chutes peuvent être évitées en aménageant et en adaptant son domicile. Mais des chercheurs de l’université de Nottingham Trent (Angleterre) semblent avoir trouvé une autre solution pour les prévenir. Ils ont créé une paire de sur-chaussettes pour surveiller les chutes et les quasi-chutes.

Ce dispositif textile comporte un minuscule capteur de mouvement intégré à la cheville. Il peut être connecté à un téléphone, par le biais d'un microcontrôleur utilisant la technologie Bluetooth. "Le fil électronique est si petit qu'il ne peut être senti par le porteur et le capteur de mouvement est encapsulé dans une résine de sorte qu'il soit entièrement lavable", a spécifié l’équipe dans un communiqué.

Elle a utilisé un algorithme traitant les données, repérant tout mouvement inhabituel et différenciant une chute et une quasi-chute (des glissades ou des trébuchements). Si une chute est détectée, le dispositif informe les soignants et les professionnels afin que des mesures puissent être prises pour éviter qu'une chute ne se produise.

Chutes : une précision de plus de 94 %

Pour tester l’efficacité des sur-chaussettes, les scientifiques ont réalisé une étude publiée dans la revue Materials. Ces derniers ont recruté 13 adultes. Les participants ont dû effectuer trois types d’activités de la vie quotidienne, trois types de chutes sur un tapis et un type de quasi-chute. Le dispositif s’est révélé être capable de différencier les chutes avec une précision de 99,4 % et les quasi-chutes avec une précision de 94,2 %.

"En outre, les résultats ont montré qu'il suffisait que le fil électronique de mouvement soit présent dans une seule sur-chaussette pour tirer la sonnette d'alarme. (…) Lorsqu'une personne âgée tombe, elle peut rester inconsciente ou immobile sur le sol pendant une longue période et être incapable d'appeler de l'aide. En alertant en temps réel les soignants en cas de chute, les patients pourront recevoir le traitement dont ils ont besoin, ce qui pourrait contribuer à sauver des vies", ont conclu les auteurs.