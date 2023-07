Chutes : les jeunes femmes sont plus susceptibles de tomber dans les escaliers que les hommes

L'ESSENTIEL Les jeunes femmes adultes sont plus susceptibles de tomber et de se blesser en descendant les escaliers que les hommes.

Elles adoptent des comportements à risque, tels que le fait de tenir un objet dans les mains ou de discuter avec une personne qui les distraient, elles portent aussi des sandales et des talons pouvant causer des chutes.

Au cours de l’étude, cinq participants ont perdu l'équilibre, mais ne sont pas tombés, car ils ne regardaient pas les marches lors de la descente.

Attention à la marche ! C’est le message que des scientifiques de l’université Purdue (États-Unis) ont récemment voulu faire passer. "Les blessures sont fréquentes dans les escaliers, avec des taux élevés chez les jeunes adultes, en particulier chez les femmes. Elles peuvent résulter de différences physiologiques et/ou comportementales", ont-ils écrit dans une étude parue dans la revue Plos One.

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont tenté de déterminer les comportements à risque, adoptés par les jeunes femmes, qui sont responsables de leurs chutes dans les escaliers. Pour mener à bien leurs travaux, au cours d'un semestre, ils ont filmé deux escaliers situés à l’intérieur d'un campus universitaire américain, l'un avait deux marches et l'autre était composé de 17 marches. Au total, 2.400 jeunes adultes ont emprunté ces escaliers dits "courts" (dont 52 % de femmes) et "longs" (dont 29 % de femmes).

Chutes : 8 comportements à risque observés dans les escaliers

Selon les données, huit comportements à risque ont été observés lors de la descente dans les escaliers. Ces derniers sont le fait de ne pas utiliser de la rampe, ne pas regarder les escaliers pendant la descente, porter des sandales, des tongs ou des talons hauts, avoir une conversation avec une personne en direct ou au téléphone, utiliser un smartphone, avoir les mains dans les poches, tenir quelque chose et sauter des marches.

Dans les vidéos se concentrant sur les escaliers à deux marches, "personne n'a utilisé la rampe, 16,1 % ont utilisé un appareil électronique et 16,4 % ont eu des conversations. Dans l'escalier à 17 marches, 64,8 % des piétons n'ont pas utilisé la rampe, 11,9 % ont utilisé un appareil électronique et 14,5 % ont eu des discussions."

Les auteurs ont également identifié cinq personnes ayant perdu l'équilibre sur la marche supérieure lors de la descente, mais qui ne sont pas tombées. Ces dernières avaient le regard détourné au moment de la perte d’équilibre. Quatre étaient des hommes, dans l'escalier long, et une était une femme, dans l'escalier court.

Les femmes sont multitâches et ainsi plus susceptibles d'être distraites lors de la descente

D’après les résultats, les femmes étaient nettement moins susceptibles d'utiliser la rampe, plus enclines à tenir quelque chose dans leurs mains, plus facilement engagées dans une conversation, et portant éventuellement des sandales et des talons. Cependant, ces dernières étaient moins susceptibles de sauter des marches et les regardaient davantage pendant la descente que les hommes.

Dans l'ensemble, l’étude suggère que les femmes sont souvent multitâches et donc susceptibles d'être distraites lorsqu'elles descendent les escaliers, ce qui pourrait être plus dangereux que de sauter des marches ou de ne pas regarder les escaliers, des comportements plus souvent observés chez les jeunes hommes. "Les futures recherches devraient également examiner les différences physiologiques susceptibles d'accroître le risque de blessure, telles que les différences de force ou de temps de réaction", a conclu l’équipe dans un communiqué.