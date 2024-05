Traitement hormonal : comment perdre du poids ?

L'ESSENTIEL Le traitement hormonal substitutif (THM) vise à réduire les différents symptômes de la ménopause, comme la sudation nocturne, les douleurs articulaires ou encore les bouffées de chaleur.

Certains traitements hormonaux peuvent augmenter l’appétit et donc favoriser la prise de poids.

Pour la limiter, il est recommandé de manger sainement, de faire de l’activité physique et d’en parler à son médecin.

Alors qu’une femme ménopausée sur deux prenait un traitement hormonal en 2000, elles étaient moins de 6 % en 2022, selon une étude relayée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ce traitement hormonal - appelé traitement hormonal substitutif (THM) - vise à réduire les différents symptômes de la ménopause, comme la sudation nocturne, les douleurs articulaires ou encore les bouffées de chaleur.

Augmentation de l’appétit avec le traitement hormonal de la ménopause

Le principe est de remplacer les deux hormones dont la production s’arrête avec la ménopause, c’est-à-dire l’œstrogène et la progestérone. Selon l’Institut national du cancer, il existe trois sortes de THM : ceux à base d'œstrogènes seuls, ceux à base de progestérone ou de dydrogestérone, ceux à base d'un autre progestatif que la progestérone.

“Un traitement hormonal bien équilibré n'entraîne pas de prise de poids comme l’ont confirmé plusieurs études scientifiques, peut-on lire sur le site du CHU de Toulouse. Cependant certaines femmes qui reçoivent un traitement hormonal après la ménopause se plaignent d’une augmentation de poids qui est le plus souvent explicable par des causes non liées au traitement, comme une alimentation non adaptée à leurs réels besoins et une diminution de l’activité physique. Certains dérivés de la progestérone (progestatifs) peuvent augmenter l’appétit.”

Traitement hormonal : alimentation et sport pour perdre du poids

Si vous constatez une prise de poids liée à la prise d’un traitement hormonal, il faut en parler à votre médecin prescripteur. Celui-ci pourra adapter votre traitement au mieux, pour limiter la sensation d’appétit.

Pour perdre du poids ou limiter la prise, il est recommandé de soigner son hygiène de vie. L’alimentation est le premier point auquel il faut être attentif. Il est recommandé de manger équilibré, en quantités raisonnables, sans grignoter et d’éviter les aliments transformés.

La balance calorique journalière d’une personne doit être proche de zéro pour ne pas prendre de poids. Autrement dit, le corps doit dépenser toutes les calories qu’on lui fournit en mangeant. Pour perdre du poids, cette balance doit être légèrement négative mais, surtout, ne vous affamez pas et n’établissez pas votre programme de régime seul(e), parlez-en à votre médecin.

Enfin, dernier conseil : faire une activité physique régulière. “La pratique régulière d’exercices physiques représente un moyen d’atténuer les symptômes périménopausiques, de garder une bonne condition physique, de prévenir une diminution de la masse musculaire et la perte osseuse, selon l’Assurance maladie. Les comportements sédentaires sont à éviter.”