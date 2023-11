Ménopause : ce régime signe la fin des bouffées de chaleur

L'ESSENTIEL La ménopause, qui survient généralement entre 45 et 55 ans, se manifeste par différents symptômes, notamment les bouffées de chaleur qui touchent sept femmes sur dix.

D’après l’étude, le régime végétalien assainit le microbiote intestinal des femmes ménopausées et diminue ainsi le nombre de bouffées de chaleur.

Le régime végétalien, riche en fruits, légumes, céréales et haricots, exclut tout produit d’origine animale (viande, œufs, lait...).

La ménopause, définie par l’Assurance Maladie comme l'arrêt des règles depuis plus d'un an sans cause identifiée et survenant entre 45 et 55 ans, se manifeste par différents symptômes, notamment les bouffées de chaleur qui touchent sept femmes sur dix. Comme son nom l’indique, c’est une impression de chaleur aussi soudaine qu'intense, ressentie du torse jusqu'au visage et laissant une rougeur sur la zone du corps concernée.

Mais ces bouffées ne sont pas nécessairement une fatalité : d’après une nouvelle étude, le régime végétalien, qui exclut tout produit d’origine animale, pourrait permettre d’éliminer la quasi-totalité de ces symptômes indésirables chez les femmes ménopausées.

Le régime végétalien modifie le microbiote et réduit les bouffées de chaleur

Pour parvenir à ces conclusions, publiées dans la revue Complementary Therapies in Medicine, les chercheurs de l’organisation américaine Physicians Committee for Responsible Medicine se sont appuyés sur une cohorte de 84 femmes ménopausées se plaignant d’au moins deux bouffées de chaleur par jour. Ils les ont réparties au hasard dans deux groupes : le premier devait adopter un régime végétalien faible en gras, qui comprenait notamment une "demi-tasse de soja cuit quotidienne", le second devait poursuivre son régime alimentaire habituel. Les participantes ont été suivies sur une période de douze semaines, leurs selles étant analysées au début et à la fin de l’étude pour déterminer la santé de leur microbiote intestinal.

Résultat, les chercheurs ont constaté que le régime végétalien donnait lieu à une modification de leur microbiote, plus précisément à une réduction du nombre de certaines bactéries vivant dans la flore intestinale... et à une diminution des bouffées de chaleur.

Une diminution d’environ 95 % des bouffées de chaleur

Dans le détail, la baisse des niveaux de Porphyromonas et de Prevotella corporis – des bactéries pro-inflammatoires que l’on trouve notamment chez des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde – a ainsi été associée à une diminution des bouffées de chaleur en journée. Quant à la baisse du niveau de bactéries Clostridium asparagiforme, qui sont liées à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, elle a été associée à une réduction des bouffées nocturnes.

L’adoption d’un régime végétalien "a éliminé les bouffées de chaleur sévères, entraîné une diminution de 96 % des bouffées de chaleur modérées à sévères, et une réduction des bouffées de chaleur diurnes et nocturnes de respectivement 96 % et 94 %", peut-on lire dans un communiqué. A noter que les participantes ont aussi perdu en moyenne près de 3 kilogrammes au cours de l’étude.

"Les femmes qui veulent lutter contre les bouffées de chaleur devraient nourrir les bactéries de leur intestin avec un régime végétalien riche en fruits, légumes, céréales et haricots", concluent les chercheurs, qui pointent le rôle du soja, riche en isoflavones et déjà associé à une réduction des bouffées par d'autres études. Ce choix alimentaire serait d'autant plus pertinent qu'il permet aussi de "perdre du poids" et de "se protéger contre les maladies cardiovasculaires et le diabète".