Régime végétalien : quels sont ses bienfaits pour la santé ?

L'ESSENTIEL La consommation de lait, de charcuterie et de viande rouge est liée à un risque accru de cancer de la prostate.

En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme et le 3e cancer causant le plus de décès selon les données de Santé publique France.

Privilégier une alimentation végétale est recommandée pour réduire le risque de nombreux troubles : maladies cardiaques, hypertension, diabète, maladies digestives, cancers du côlon et du sein… Mais consommer davantage de produits d’origine végétale protégerait également contre le cancer de la prostate, d’après plusieurs études.

Les antioxydants réduisent le risque de cancer de la prostate

Ce sont les antioxydants et les composés anti-inflammatoires contenus dans les fruits et les légumes qui contribueraient à réduire le risque de cancer de la prostate et d'hypertrophie de la prostate (hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP).

Le régime végétalien consiste à consommer plus de fruits, de légumes, de céréales complètes et de légumineuses et d’exclure les aliments d'origine animale - le bœuf, le porc, la volaille, le poisson, les œufs, les produits laitiers…

Et les bienfaits sont prouvés : une alimentation plus végétale peut réduire de 19 % le risque de mourir d'un cancer de la prostate et réduit le risque d'avoir un taux élevé d'antigène prostatique spécifique (PSA) qui peut être le signe d'un cancer de la prostate.

L'alimentation végétale a un rôle positif sur l'érection

De plus, les modes d'alimentation qui privilégient les aliments d'origine végétale peut jouer un "rôle bénéfique sur la fonction érectile" d’après des recherches et aident à maîtriser l'hypertrophie de la prostate qui entraîne des problèmes pour uriner notamment.

Les médecins mettent cependant en garde contre les changements drastiques de régime alimentaire sans en parler à un professionnel de la santé :

"Si vous commencez à envisager un régime très restrictif, demandez d'abord l'avis de votre médecin ou d'un diététicien", conseille l’urologue Brad Gill. "Il y a des nutriments essentiels dont vous avez besoin dans votre alimentation pour rester en bonne santé. Si vous réduisez trop votre alimentation, vous risquez de souffrir d'autres problèmes de santé à cause de ces carences."