Le régime végétalien, la solution pour lutter contre le surpoids et le diabète ?

L'ESSENTIEL Les personnes adoptant le régime végétalien peuvent consommer des fruits, des légumes, des oléagineux, des céréales complètes, des laits végétaux et des huiles végétales.

Cette alimentation peut nécessiter une supplémentation en vitamine B12.

Éliminer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation de son alimentation, tel est le principe du régime végétalien. En clair, les personnes qui le suivent ne doivent plus consommer de viandes, de produits laitiers, de miel, d’œufs, de poissons et de crustacés. Lors de l’adoption de cette alimentation entièrement végétale, il convient d’être suivi par un professionnel de santé, car le régime végétalien peut entraîner plusieurs carences.

Ces dernières années, de nombreuses recherches se sont penchées sur les effets de l’alimentation végane sur la santé. D’après une récente étude, présentée au Congrès européen sur l'obésité (ECO) à Maastricht (Pays-Bas) la semaine dernière, le régime végétalien peut être efficace chez les personnes en surpoids ou diabétiques pour perdre du poids et faire baisser le taux de sucre dans le sang.

11 recherches examinées

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs du Steno Diabetes Center de Copenhague (Danemark) ont analysé 11 travaux portant sur 796 personnes, âgées de 48 et 61 ans, présentant une surcharge ou un diabète de type 2. Ces recherches examinaient l'effet d’une alimentation entièrement végétale pendant au moins 12 semaines chez des adultes en surpoids ou diabétiques. Les scientifiques ont comparé les données à ceux de participants poursuivant un régime alimentaire normal ou de volontaires suivant d'autres régimes (méditerranéen, à portions contrôlées…).

Une diminution de l’IMC et une perte de poids grâce au régime végétalien

D’après les résultats, adopter le régime végétalien durant 12 semaines entraîne une perte de poids d’environ 4,1 kg et une réduction de l’IMC de 1,38 kg/m2. Les auteurs ont constaté que les effets sur la glycémie étaient notables mais plutôt faibles. Selon les chercheurs, aucun effet de cette alimentation végane n’a été observé sur la pression artérielle, le cholestérol à lipoprotéines de haute densité et les triglycérides.

"Cette étude indique avec certitude que l’adoption d’un régime végétalien pendant au moins 12 semaines peut entraîner une perte de poids cliniquement significative et améliorer la glycémie, et peut donc être utilisée dans la gestion du surpoids et du diabète de type 2", a déclaré Anne-Ditte Termannsen, auteure des travaux, dans un communiqué.

"Les régimes végétaliens conduisent probablement à une perte de poids car ils sont associés à un apport calorique réduit en raison d'une teneur plus faible en graisses et d'une teneur plus élevée en fibres alimentaires. Cependant, des preuves supplémentaires sont nécessaires", a-t-elle conclu.