Les régimes à base de plantes limitent le risque de diabète

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 - ou insulinodépendant - est caractérisé par un taux trop élevé de sucre dans le sang, l’hyperglycémie.

Un patient qui en est atteint a une résistance à l’insuline, ce qui signifie que son taux de sucre dans le sang ne baisse plus naturellement.

90% des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2 selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il s’agit du diabète le plus fréquent dans le monde. L’évolution des modes de vie, l’urbanisation mais aussi les mauvaises habitudes d’hygiène de vie pourraient expliquer son développement, comme la sédentarité, l’obésité ou encore une mauvaise alimentation. Sur ce dernier point, des chercheurs viennent de trouver une solution pour limiter le risque d’en souffrir : avoir une alimentation d’origine végétale ! Leurs travaux ont été publiés dans la revue Diabetologia.

Comprendre le rôle des métabolites

Fruits, légumes, légumineuses, noix mais aussi café… Tous ces aliments seraient donc associés à un moindre risque de développer un diabète de type 2 chez les personnes en bonne santé. Mais pourquoi ? La raison vient des métabolites, des substances produites par notre corps lors d’une transformation chimique. Pour les créer, notre organisme utilise des nutriments présents dans la nourriture. Ainsi, les chercheurs ont voulu comprendre si certains composants de l’alimentation pouvaient influencer la production de métabolites préventifs du diabète de type 2.

Des patients classés en fonction de leur alimentation

Pour cela, l’équipe de chercheurs a étudié les échantillons de sang de plus de 10 500 personnes de trois cohortes différentes. En moyenne, ceux-ci étaient âgés de 54 ans et avaient un indice de masse corporel de 25,6, c’est-à-dire qu’ils étaient considérés comme étant en surpoids. Les participants étaient classés en fonction de leur alimentation, qu’ils renseignaient via des questionnaires réguliers.

Les aliments d'origine végétale sains et malsains

Les scientifiques ont distingué les aliments d'origine végétale sains et malsains. Les premiers regroupent par exemple les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses, les huiles végétales ou encore le thé et le café. Pour les seconds, considérés comme étant ceux pouvant favoriser le diabète, il s’agit des céréales raffinées, des jus de fruits, des pommes de terre, des boissons sucrées et autres sucreries ou desserts. Les scientifiques ont ensuite étudié les échantillons de sang afin de créer le profil des métabolites des participants et si certains favorisaient le développement du diabète.

Aliments malsains, IMC élevé… Des facteurs de risque

Résultat : les participants qui ont été atteints de cette maladie au cours de l’étude étaient ceux qui avaient une consommation plus faible d'aliments d’origine végétale sains. De plus, ils avaient aussi un IMC moyen plus élevé que ceux qui n’avaient pas développé de diabète de type 2 mais aussi des antécédents familiaux, une pression artérielle et un taux de cholestérol élevés et ils faisaient moins d’activité physique.

"Les régimes alimentaires sains à base de plantes protègent du diabète ”