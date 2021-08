Ménopause : un régime riche en soja aide à lutter contre les bouffées de chaleur

L'ESSENTIEL Un régime végétalien faible en graisses et enrichi d’une demi-tasse de soja cuit par jour permet de diminuer drastiquement les bouffées de chaleur.

Les participantes à l'étude sont passées, en moyenne, de 5 bouffées quotidiennes à une seule.

Cet effet pourrait être le résultat des isoflavones, qui peuvent être métabolisés par les bactéries intestinales en équol, un composé que réduit les bouffées de chaleur.

Au moment de la ménopause, près de 80% des femmes souffrent de bouffées de chaleur. Cela se ressent d’abord par une chaleur qui monte dans la poitrine et provoque des bouffées vasomotrices, des sueurs et des frissons. Pour les atténuer, des chercheurs américains de l’université George Washington suggèrent aux femmes concernées de suivre un régime végétarien riche en soja. Selon leur étude, parue le 12 juillet dans la revue Menopause, il permettrait de réduire les bouffées de chaleur jusqu’à 84%.

Un régime qui change la donne

Pendant longtemps, le moyen de réduire les bouffées de chaleur étaient des médicaments à base d'œstrogènes. Le problème est que de nombreuses études ont pointé les risques de cancer du sein, entre autres problèmes sévères, qu’ils engendrent.

Un changement de régime alimentaire s’avérerait bien plus efficace pour diminuer drastiquement les symptômes vasomoteurs dont les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur. Il s’agit d’un régime à base de plantes et enrichi en soja. “Ce régime change la donne pour les femmes de 45 ans et plus”, assure le Dr Neal Barnard, auteur principal de l’étude.

Une demi-tasse de soja cuit par jour

L’étude a testé le régime sur deux groupes, composés de femmes ménopausées ayant signalées au moins 2 épisodes de bouffées de chaleur ou plus chaque jour. Le premier a, pendant 12 semaines, suivi un régime végétalien faible en graisses et enrichi d’une demi-tasse de soja cuit par jour. Le deuxième groupe a lui poursuivi son régime habituel. La fréquence et la gravité des bouffées de chaleur des participantes ont été enregistrées à l'aide d'une application mobile et évalués régulièrement. Chaque volontaire a également reçu un pèse-personne numérique pour suivre son poids corporel de manière quotidienne, a téléchargé une application mobile permettant de suivre les épisodes de bouffées de chaleur en temps réel et un autocuiseur pour préparer le soja.

Résultat, le nombre moyen d’épisodes quotidien de bouffées de chaleur est passé de 5 par jour à moins d'une par jour. Près de 60% des participantes sont mêmes parvenues à se débarrasser totalement des bouffées de chaleur modérées à sévères. Par ailleurs, de nombreuses participantes ont également signalé une réduction des symptômes sexuels, des troubles de l'humeur et des baisses d’énergie globale. À l’inverse, aucun changement n’a été observé dans le groupe témoin.

Les isoflavones en cause

Pour les chercheurs, cet effet pourrait être le résultat des isoflavones, qui peuvent être métabolisés par les bactéries intestinales en équol, un composé non stéroïdien dont certaines études ont montré qu'il réduisait l'incidence et la gravité des bouffées de chaleur. Des études antérieures ont également montré que les personnes qui suivent un régime végétarien ou végétalien produisent des niveaux plus élevés d'équol.