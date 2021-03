Ménopause : des amandes pour conserver une belle peau

L'ESSENTIEL Après 16 semaines, manger quotidiennement des amandes a réduit de 15% la sévérité des rides et diminué de 20% l’intensité globale des pigments du visage chez les femmes ménopausées.

Outre la peau, l'amande possède de nombreux bienfaits pour la santé : anti-oxydant, anti-stress, bon pour le coeur, favorise le transit intestinal...

Pour avoir une belle peau, faire attention à son alimentation est essentiel. Parmi les aliments qui font du bien à notre épiderme, on trouve l’amande. Des chercheurs américains de l’université de Californie révèlent que pour les femmes ménopausées, manger quotidiennement des amandes permet de réduire la sévérité des rides et d’améliorer le teint. Ces résultats ont été présentés le 27 février dans la revue Nutrients.

Manger quotidiennement des amandes, bon pour la peau

Pour étudier l’effet d’une consommation quotidienne d’amandes chez les femmes ménopausées, les chercheurs ont divisé un groupe de 49 femmes volontaires en deux. Dans le premier, les femmes ont consommé des amandes en collation à hauteur de 20% de leur apport calorique quotidien, soit environ deux portions de 30 grammes. Dans le second groupe, les femmes remplacé les amandes par des figues, barres de céréales ou bretzels qui ont également représenté 20% de leurs apports caloriques. Par ailleurs, il a été demandé aux participantes de ne pas changer leurs habitudes alimentaires quotidiennes et de ne manger aucun autre aliment à base de fruits à coques.

Les chercheurs ont observé une réduction de 15% de la sévérité des rides au bout de 16 semaines dans le premier groupe qui s’est maintenue à 10% au bout de 24 semaines. Ils ont également noté une amélioration du teint à travers une diminution de 20% après 16 et 24 semaines de l’intensité globale des pigments du visage. “La consommation quotidienne d'amandes se révèle efficace pour améliorer l'apparence des rides et l’uniformité du teint chez les femmes ménopausées présentant une peau de type I ou II selon l’échelle de Fitzpatrick [qui classe les individus selon la réaction de leur peau lors d'une exposition solaire, ndlr]”, a conclu le Dr Raja Sivamani, dermatologue et chercheur principal de l'étude.

De nombreux bienfaits pour la santé

Il convient de relever que cette étude n’a évalué l’effet des amandes sur la peau que sur une période de 6 mois et que les résultats ne fournissent pas un aperçu à long terme. Par ailleurs, l’ensemble des participantes étaient des femmes ménopausées avec des types de peau Fitzpatrick I et II sensibles au soleil, de sorte que les résultats ne peuvent pas être généralisés à d’autres types de peau. Enfin, l’étude a été financée par la Collective des amandes de Californie (Almond Board of California).

Pour autant, il a été prouvé à travers de nombreuses études que, outre la peau, les amandes possèdent de nombreux bienfaits pour la santé. Dans ces oléagineux, on trouve des lipides qui sont des Oméga-9, soit des acides gras mini-insaturés qui sont de très bonnes graisses reconnues pour leurs propriétés protectrices du système cardio-vasculaire. Les amandes contiennent également de la vitamine E aux propriétés anti-oxydantes qui permettent de retarder le vieillissement prématuré des cellules. Elles sont également riches en fibres, ce qui favorise le transit intestinal. En outre, elles contiennent du magnésium, connu pour être un anti-stress naturel, du calcium qui permet la minéralisation des os, du potassium qui est essentiel au fonctionnement du cœur, du système nerveux et des muscles et des phytostérols qui réduisent le cholestérol. Enfin, les amandes ont peu de sucres simples, une bonne nouvelle pour les personnes diabétiques ou celles qui surveillent leur ligne.