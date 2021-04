Ménopause précoce : un traitement potentiel pour restaurer la fertilité

L'ESSENTIEL La ménopause précoce empêche certaines femmes de procréer

Un sérum composé de plasma enrichi en plaquettes et avec une hormone agissant sur les ovaires a permis à une femme ménopausée de tomber enceinte

Les femmes sont enceintes de plus en plus tard. D’après l’INSEE, l’âge moyen des mères lors de la première naissance était de 28,5 ans en 2015, contre 24 ans en 1974. Or, avec l’âge, les capacités reproductives sont de plus en limitées. Pour certaines femmes, il est même impossible de procréer à cause de la ménopause précoce. Elle concerne les femmes de moins de 40 ans, mais peut survenir avant. En moyenne, 12,2% des femmes seraient touchées. Comment concilier désir d’enfant et ménopause précoce ? Des chercheurs ont une hypothèse. Dans The North American Menopause Society (NAMS), ils expliquent avoir trouvé un traitement expérimental et prometteur pour restaurer les fonctions reproductrices chez ces femmes.

Une femme est tombée enceinte

Cette équipe de recherche a mené une étude pilote sur un petit groupe de participantes : elles ont reçu une injection dans les ovaires, d’un sérum composé de plasma enrichi en plaquettes et de gonadotrophines, des hormones qui agissent sur les ovaires. Sur douze femmes, onze ont vu leurs menstruations reprendre. L’une d’elles a été enceinte. "Ces résultats précoces offrent de l’espoir aux femmes en ménopause précoce, qui pourraient être enceintes grâce à la fertilisation in vitro de leurs propres ovules", soulignent les chercheurs dans un communiqué.

Quelles sont les causes de la ménopause précoce ?

La ménopause correspond à l’arrêt de l’ovulation et donc de la possibilité de tomber enceinte. Dans le même temps, les règles disparaissent. Véritable chamboulement hormonal, elle peut générer différents symptômes, plus ou moins handicapants, comme les troubles du sommeil, la fatigue ou les bouffées de chaleur. Le risque de développer certaines maladies est accru comme l’ostéoporose ou les pathologies cardiovasculaires. Lorsqu’elle est précoce, la ménopause précoce peut-être due à la génétique, ou bien consécutive à un traitement médicamenteux comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Jusqu’ici les essais de traitement pour restaurer la fertilité de ces femmes se sont révélés infructueux : stimulation ovarienne, injection de plasma enrichi en plaquettes, etc. Peu de ces méthodes ont permis aux femmes de tomber enceinte, et de mener leur grossesse à terme. Pour les auteurs de ce nouvel essai, cette nouvelle technique est prometteuse, même si d'autres études seront nécessaires pour confirmer ces premiers résultats encourageants.