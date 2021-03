Pourquoi il n'y a jamais eu autant de naissances de jumeaux dans le monde

L'ESSENTIEL Huit jumeaux sur dix naissent en Afrique ou en Asie.

Seul le taux de gémellité dizygote (les grossesses de "faux jumeaux") varie d’un pays ou d’une période à l’autre.

Il n’y a jamais eu autant de naissances de jumeaux dans le monde, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Human Reproduction. Deux facteurs expliquent cette hausse : la diffusion de l’assistance médicale à la procréation (AMP), qui est associée à un risque élevé de naissance multiple ; le retard des maternités, la probabilité d’une grossesse gémellaire augmentant avec l’âge des femmes.



Le taux de gémellité a augmenté en trente ans, passant de 9,1 accouchements gémellaires pour 1000 naissances au total dans les années 1980 à 12 dans les années 2010. Plus de 1,6 million de paires de jumeaux naissent chaque année dans le monde, soit 3,2 millions d’enfants jumeaux ; près d’un bébé sur 40 est un jumeau.

"Un problème de santé publique"

Les trois auteurs de l’étude, Gilles Pison, du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Institut national d’études démographiques, Christiaan Monden, de l'Université d'Oxford, et Jeroen Smits, de l'Université Radboud aux Pays-Bas, ont exploité toutes les données disponibles pour estimer le taux de gémellité dans les différents pays du monde et décrire les changements survenus en trois décennies.



"Ce « jumeau boom» pose un problème de santé publique, car il s’agit d’enfants fragiles qui demandent plus de soins et ont une mortalité plus élevée que les autres, sans compter les difficultés pour les parents de s’occuper de deux bébés en même temps", soulignent les experts dans un communiqué. Ils poursuivent : "en conséquence, les pouvoirs publics et les collèges de médecins essaient depuis plusieurs années de modifier les pratiques médicales afin que l'AMP aboutisse à des grossesses uniques plutôt que multiples".

L'augmentation des naissances ne concerne que les faux jumeaux

Sur les 3,2 millions de jumeaux naissant chaque année :

- 1,3 millions voient le jour en Afrique (soit 650.000 paires).

- 1,3 millions en Asie (soit 650.000 paires).

- Environ 600.000 enfants jumeaux apparaissent dans les autres continents (soit 300.000 paires).

Huit jumeaux sur dix naissent donc en Afrique ou en Asie. À noter que seul le taux de gémellité dizygote (les grossesses de "faux jumeaux") varie d’un pays ou d’une période à l’autre. Les jumeaux monozygotes (les "vrais jumeaux") naissent partout dans les mêmes proportions, sans que cela ait changé : sur 1000 grossesses, quatre sont de vrais jumeaux. "L’augmentation de la fréquence des jumeaux à l’échelle mondiale est donc due uniquement à la hausse sans précédent des grossesses de jumeaux dizygotes", concluent les chercheurs.