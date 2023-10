Ménopause : vos intestins peuvent être responsables de la gravité des symptômes

L'ESSENTIEL Avec l'allongement de l'espérance de vie, les femmes peuvent passer 30 à 40 % de leur vie en post-ménopause.

Des chercheurs ont découvert qu'il existait une correlation entre les troubles intestinaux, le stress et l'intensité des symptômes de la ménopause.

Plus précisément, ils ont identifié une association entre la consistance des selles et les bouffées de chaleur.

Insomnie, saute d’humeur, bouffée de chaleur… la ménopause amène son lot de symptômes gênants. Chez certaines femmes, ils se révèlent même particulièrement importants au point d’impacter leur vie quotidienne. La gravité de ces troubles pourrait dépendre de leurs intestins selon une étude publiée dans la revue Menopause.

Ménopause : un lien entre stress, troubles intestinaux et la gravité des symptômes

Les taux d’hormones sexuelles et la qualité du microbiote intestinal évoluant avec l'âge, des chercheurs de l’université de Vilnius se sont demandés s'il existe une relation entre les symptômes de la ménopause, le stress et les problèmes gastro-intestinaux chez les femmes de la quarantaine.

Pour tenter de répondre à cette question, les scientifiques ont analysé les dossiers médicaux de près de 700 femmes ayant en moyenne 50 ans pendant environ 3 ans. Ils ont conclu que le stress et certains facteurs gastro-intestinaux, y compris la fréquence et la consistance des selles, étaient associés aux symptômes de la ménopause. Plus précisément, ils ont remarqué que les participantes souffrant de constipation présentaient des bouffées de chaleurs plus importantes que celles ayant un transit normal.

"Cette étude montre une association potentielle entre les habitudes intestinales et les symptômes de la ménopause. Ces résultats mettent en évidence comment la perte d'œstrogènes au moment de la ménopause peut affecter plusieurs systèmes corporels et entraîner une myriade de symptômes qui peuvent être interdépendants. Les mécanismes physiologiques sous-jacents à ces associations restent peu clairs et nécessitent une étude supplémentaire", explique dans un communiqué la Dr. Stephanie Faubion, directrice médicale de The Menopause Society, organisation éditant la revue scientifique.

IMC , santé mentale, activité physique : des autres facteurs mis en lumière

Les chercheurs lituaniens rappellent dans leur article qu’avec l’allongement de l'espérance de vie, certaines femmes peuvent passer 30 à 40 % de leur vie en post-ménopause. Il est donc important de bien connaître les signes de la ménopause, leurs mécanismes et leurs impacts sur leur santé ainsi que leur bien-être.

Outre les troubles intestinaux et le stress, l’équipe a pu mettre lors de ses travaux d’autres facteurs liés à la gravité des symptômes de la ménopause. Ils sont aussi corrélés à l'activité physique, l'indice de masse corporelle, le diagnostic de dépression ou de trouble anxieux. Toutefois, ils reconnaissent que d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer les relations qu’ils ont mises en lumière.