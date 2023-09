Ménopause : seulement 15 % des femmes bénéficient d’un traitement efficace

L'ESSENTIEL Bien qu’environ la moitié des personnes soient ménopausées, seulement 15 % d’entre elles reçoivent un traitement efficace.

Pour une meilleure prise en charge des symptômes, des scientifiques recommandent de faire plus de recherches sur la chronologie des phases de la ménopause et les effets des traitements à long terme.

Ils estiment aussi que le traitement doit être individualisé en fonction de l'âge et des risques pour la santé, en reconnaissant que ces derniers peuvent augmenter au fil du temps.

La ménopause est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Il s'agit d'une étape naturelle du vieillissement reproductif. "Le chemin vers la ménopause n'est pas difficile pour tout le monde, mais pour certaines, les symptômes peuvent être graves, voire invalidants, et perturber le travail et la famille", ont indiqué des scientifiques australiens, italiens et américains. Pour rappel, la ménopause se manifeste par des bouffées de chaleur, des insomnies, des douleurs articulaires, de l’anxiété ou encore des troubles urinaires. Même si une personne ne présente aucun signe visible, il peut toujours y avoir des conséquences dites "silencieuses" sur la santé, notamment une perte osseuse et un risque plus élevé de diabète, de maladies cardiovasculaires et de certains types de cancer.

Ménopause : des ordonnances et un suivi individualisés et adaptés dans le temps

Problème : seulement 15 % des femmes présentant ces symptômes de la ménopause reçoivent un traitement efficace, ce qui met en évidence un problème majeur dans la prise en charge de cette transition hormonale. C’est ce qu’ont révélé l’équipe internationale de chercheurs dans une étude publiée dans la revue Cell. Dans le cadre de ces travaux, les auteurs ont examiné plus de 200 sources sur une période de 71 ans. Après avoir fait leur analyse, ils ont suggéré de donner une nouvelle définition à la ménopause, à savoir "l'arrêt définitif de la fonction ovarienne" plutôt que l'accent mis sur les menstruations. Cette dernière engloberait notamment les femmes qui n'ont pas eu de règles régulières avant ce phénomène, qui ont utilisé certains types de contraception comme les stérilets et qui ont subi une hystérectomie.

Autre proposition : approfondir les connaissances sur la chronologie des phases de la ménopause. À ce jour, elle n'est pas bien comprise et varie d'une personne à l'autre. C’est pourquoi les restrictions d'âge actuelles sur les prescriptions et les thérapies sont "illogiques et problématiques". Les scientifiques ont également appelé à étudier les effets secondaires potentiels et les problèmes de santé liés aux traitements, qui vont des thérapies hormonales aux lasers en passant par les produits végétaux, sur des périodes suffisamment longues. Ces derniers ont aussi insisté sur le fait que la prescription et le suivi des traitements doivent être individualisés et adaptés dans le temps, "en tenant compte des effets sur la santé physique et mentale, ainsi que des risques sanitaires sous-jacents et de tout autre problème de santé pertinent."

Adopter un mode de vie sain pour réduire les complications symptomatiques

En attendant des traitements plus efficaces et adaptés, il est recommandé aux femmes ayant la ménopause de prendre certaines mesures pour réduire les complications symptomatiques. La pratique régulière d'un exercice physique et le maintien d'un régime alimentaire sain et équilibré peuvent contribuer à atténuer les symptômes de la ménopause. Ces recommandations doivent être discutées avec un professionnel de santé pour une approche adaptée à chaque patiente. "L'optimisation de la santé à la ménopause est la porte d'entrée vers un vieillissement en bonne santé pour les femmes", ont conclu les auteurs.