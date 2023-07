Ménopause : nos astuces pour réduire les bouffées de chaleur

L'ESSENTIEL La ménopause se présente entre 45 et 55 ans et, en général, aux alentours de 50 ans.

Elle se manifeste par différents symptômes, notamment les bouffées de chaleur qui touchent sept femmes sur dix.

Un traitement hormonal substitutif de la ménopause est efficace contre cette sensation soudaine de chaleur, la sécheresse vaginale et la prévention de la perte osseuse.

Entre 45 et 55 ans. C’est à cette période de la vie d’une femme que la ménopause survient. En clair, ce phénomène naturel est marqué par la fin des cycles menstruels mensuels. Il apparaît "lorsque les ovaires arrêtent leur sécrétion hormonale et la formation d'un ovule chaque mois. On dit que la ménopause est véritablement installée lorsque les règles sont absentes depuis une année", indique l’Assurance maladie.

Ménopause : les bouffées de chaleur sont présentes chez 7 femmes sur 10

Cette carence en estrogènes et en progestérone provoque plusieurs symptômes qui affectent parfois la qualité de vie des patientes. Dans la liste des manifestations liées à la ménopause figure les sueurs nocturnes, une sécheresse vulvovaginale, des changements d’humeur, des problèmes urinaires et des troubles du sommeil. Parmi les signes, on retrouve aussi les bouffées de chaleur, qui touchent sept femmes sur dix. Elles se traduisent par la survenue inconstante des frissons, de tremblements, d’une impression de maladie et de vertiges, une brusque sensation de chaleur ainsi que des palpitations.

En cas de symptômes, un traitement hormonal substitutif de la ménopause (THM) peut être proposé par le médecin traitant ou le gynécologue. "Le THM est efficace sur les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale et la prévention de la perte osseuse et donc, des fractures consécutives à l'ostéoporose", précise l’Assurance maladie. Cependant, il existe également quelques astuces non-médicamenteuses pour diminuer les bouffées de chaleur.

Comment soulager les bouffées de chaleur liées à la ménopause ?

Pour atténuer naturellement les bouffées de chaleur, il convient de :