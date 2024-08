École : les programmes de pleine conscience peuvent améliorer la santé mentale des enfants

L'ESSENTIEL Sur les 24 interventions identifiées dans 41 études, trois d’entre elles se sont révélées efficaces. Le Learning to BREATHE, le Mindfulness in School Project et le mindfulness-based stress reduction (MBSR).

Ces interventions comprennent la prise de conscience de la respiration, des sensations corporelles, des états mentaux et de la régulation de ses propres émotions.

La formation à la pleine conscience est liée à une pensée plus claire, une plus grande résilience et moins de stress chez les enfants.

Méditation assise, marche lente… "Les interventions basées sur la pleine conscience sont de plus en plus utilisées dans les écoles pour améliorer le développement mental, émotionnel et comportemental des élèves. Plus précisément, elles apprennent aux enfants à être attentifs au moment présent et à ne pas porter de jugement. Bien qu'il existe de nombreux programmes, ceux qui sont efficaces pour des groupes d'âge spécifiques ne sont pas clairs." C’est ce qu’ont écrit des chercheurs de l'organisation de recherche Westat du Maryland dans une étude publiée dans la revue Psychiatric Services.

École : trois interventions de pleine conscience ont une note de niveau de preuve élevé

Dans le cadre de cette recherche, l’équipe a ainsi utilisé des critères d'évaluation établis pour décrire le niveau de preuve des interventions de pleine conscience en milieu scolaire. Pour mener à bien leurs travaux, elle a passé en revue 41 cohortes publiées entre 2008 et 2022. Toutes les études comportaient au moins deux composantes de la pleine conscience, par exemple, une combinaison de conscience respiratoire et de conscience des sensations corporelles. Les auteurs ont classé les interventions de pleine conscience comme ayant un niveau de preuve élevé, modéré ou faible en fonction du nombre et de la rigueur des études présentant des résultats positifs.

Sur les 24 interventions identifiées par les auteurs, trois présentaient des preuves solides d'efficacité : Learning to BREATHE, Mindfulness in School Project et mindfulness-based stress reduction (MBSR). Ces dernières comprenaient la prise de conscience de la respiration, des sensations corporelles, des états mentaux et de la régulation de ses propres émotions. "Trois autres interventions - le programme Gaia, MindUP et un programme combinant la MBSR et la thérapie cognitive de la pleine conscience - ont reçu une note de niveau de preuve modéré". Ainsi, ces interventions, favorisant généralement la gentillesse, l'empathie, la compassion ou la gratitude, étaient jugées quelque peu utiles pour les enfants de primaire.

Les interventions de pleine conscience réduisent le stress des élèves

D’après les résultats, dans l'ensemble, la formation à la pleine conscience a été associée à un certain nombre de résultats positifs, notamment une pensée plus claire, une plus grande résilience et moins de stress. Les interventions ont permis des gains significatifs en matière de conscience et de clarté émotionnelles, ainsi qu'une diminution de l'auto-hostilité, des symptômes dépressifs, de l'évitement et de la rumination. Selon les scientifiques, ces résultats positifs suggèrent que davantage d'écoles devraient intégrer les interventions de pleine conscience dans leurs programmes.