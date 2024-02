Burn-out : la pleine conscience au travail protège du stress numérique

L'épuisement professionnel est un problème de santé publique croissant. Une étude, menée en 2022 par Opinion Way, révélait que 34 % des salariés français étaient en burn-out et que 13 % d'entre eux présentaient une forme sévère. Pour se protéger du stress du travail amplifié par les difficultés de "déconnexion", la solution serait la méditation pleine conscience, selon des chercheurs de l'université de Nottingham.

Leur étude a été publiée dans la revue PLOS ONE, le 23 février 2023.

Stress numérique et burn-out : la pleine conscience atténue leurs effets

Pour parvenir à ces conclusions sur les bienfaits de la méditation pleine conscience sur le stress digital et l'épuisement professionnel, les chercheurs ont interrogé 142 employés sur leur expérience du travail numérique. C'est-à-dire leur ressenti face à l'utilisation des mails, des messageries instantanées, des visioconférences ou encore des appareils mobiles (ordinateur, tablette, smartphone...). Ils devaient indiquer leur niveau de stress, d'anxiété et leur peur de passer à côté de quelque chose (FOMO : acronyme de Fear of missing out). Leur dépendance aux outils technologiques et l'effet de ces derniers sur leur santé étaient aussi évalués.

"Il a été démontré que les technologies de travail numérique telles que le courrier électronique, la messagerie instantanée et les appareils mobiles contribuent aux perceptions de stress des employés, et ils peuvent ressentir du stress lorsqu'ils doivent s'adapter à un lieu de travail numérique en constante évolution. Ce qui peut conduire à l’épuisement professionnel et à une moins bonne santé", explique la Dr Alexa Spence, co-auteure de l'étude, dans un communiqué.

Les résultats des questionnaires ont montré que les travailleurs confiants dans leur usage des outils numériques étaient moins enclins à ressentir de l'anxiété dans leur vie professionnelle. De plus, les chercheurs ont remarqué que les salariés pratiquant la pleine conscience (état de conscience qui implique de prêter attention au moment présent, intentionnellement et sans jugement) étaient mieux armés que les collègues contre le stress et l'anxiété nourris par les outils digitaux.

Les données de 14 entretiens individuels ont également confirmé que la pleine conscience numérique peut contribuer à protéger le bien-être des travailleurs.

Pleine conscience : elle devrait être intégrée au travail

Cette étude met en évidence l'impact significatif de la pleine conscience sur le bien-être des travailleurs numériques. "La recherche montre que les organisations doivent réfléchir à la manière de gérer les dangers du numérique sur le lieu de travail ainsi que d'autres risques psychosociaux et physiques sur le lieu de travail. Aider les employés à développer une conscience consciente lorsqu’ils travaillent numériquement pourrait vraiment contribuer au bien-être général", estime la scientifique Elvira Perez Vallejos.

Sa co-auteure Elizabeth Marsh ajoute "comme le travail est de plus en plus lié à la technologie numérique, nous voulions découvrir l'impact que cela a sur la santé des gens et s'il existe des moyens de l'atténuer. Nous avons constaté qu’être numérique en toute conscience et en toute confiance devrait être considéré comme un élément important pour mener une vie professionnelle numérique saine au 21e siècle".