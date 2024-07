Douleurs chroniques : et si vous testiez la méthode Feldenkrais ?

"Fermez les yeux ou laissez-les entrouverts. Tournez progressivement votre tête vers la droite et regardez loin derrière vous." Ce sont les premières indications données par Nathalie Bonafé, praticienne Feldenkrais et danseuse, lors d’une séance de la méthode Feldenkrais au Centre Thermal Saint-Eloy d’Amnéville dans le cadre du programme "mieux vivre avec ses douleurs". Cette méthode a été développée par Moshe Feldenkrais. "C’était un ingénieur et physicien. Après s’être blessé au genou, il avait du mal à se déplacer. Sa seule option était de se faire opérer, mais il ne voulait pas, car la chirurgie n’offrait que 50 % de chance d’améliorer sa condition. Il a alors refusé de faire l’intervention et a commencé à s’intéresser au mouvement, plus précisément à la faculté d’agir sur ses déplacements. Il a construit un répertoire de références et s’est guéri comme ça", explique la spécialiste.

La méthode Feldenkrais, qui est "à but non spécifique", est une pédagogie du mouvement fonctionnelle. Elle promeut la prise de conscience de soi par le biais du mouvement. Ainsi, en pratique, lors des mouvements doux, on sent et visite notre manière de bouger, plus précisément on prend conscience des différences corporelles, sans a priori ni jugement, et on les accueille. Au fur et à mesure des mouvements, on laisse émerger des solutions qui vont nous permettre de mieux bouger. "Ici, c’est la façon dont on est assis et on se retourne pour regarder loin derrière nous."

"Retrouver de la détente, du plaisir et de la fluidité" grâce à la méthode Feldenkrais

Cette méthode est souvent pratiquée par les sportifs de haut niveau désireux d’améliorer leurs performances ou les personnes qui veulent retrouver de la mobilité. Cependant, elle s’adresse à tout public. "Néanmoins, pour que l’apprentissage fonctionne, il faut que l’élève présente un intérêt initial et participe."

"La prise de conscience dans le mouvement aide les pratiquants et leur corps à améliorer leur bien-être, plus précisément à retrouver de la détente, du plaisir et de la fluidité. En changeant leur orientation dans l’espace et en jouant avec la gravité, ils éprouvent un sentiment d’empouvoirement." Cela renforce la capacité de décision et d’action des patients en vue d’acquérir une meilleure autonomie dans la gestion de leur santé, notamment de la douleur.

"Au Centre Thermal Saint-Eloy d’Amnéville, une séance de la méthode Feldenkrais permet aux curistes présentant des douleurs chroniques de repartir avec des outils pour se faire moins mal. En outre, en cas de douleurs, le mouvement est le meilleur antalgique !", s’exclame Nathalie Bonafé.

Méthode Feldenkrais : comment se déroule une séance ?

Il existe deux options : la pratique collective et celle individuelle. Dans le cadre de la pratique collective, la prise de conscience par le biais du mouvement se fait par la description verbale du mouvement. Lors des séances individuelles, on donne des leçons d’intégration fonctionnelle. Dans ce cas, lorsque le patient est allongé sur une table ferme, le praticien dialogue par la parole et le toucher. À l’aide de ses mains, il propose à l’élève certains mouvements, souvent de faible amplitude. "On l’invite à observer et sentir comment il bouge, ce qui va attirer l’attention sur le lien entre sensation et mouvement. Après la première séance, les effets sont immédiats et plus ou moins durables pour certains."