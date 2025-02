Essayer d’être heureux… rend encore plus malheureux !

Depuis plus d’une décennie, les scientifiques étudient le paradoxe du bonheur… C’est-à-dire comment la quête du bonheur rend en réalité encore moins heureux.

Des chercheurs de l’université de Toronto Scarborough ont découvert la cause de cette dégradation assez ironique de la satisfaction de la vie. Essayer d’améliorer son bien-être est mentalement épuisant au point de saper la capacité à utiliser la maîtrise de soi et la volonté. Ce qui conduit à être plus susceptible de succomber à la tentation ou encore de prendre des décisions autodestructrices.

Ce mécanisme a été détaillé dans la revue Applied Psychology: Health and Well-Being.

La recherche du bonheur épuise les ressources mentales et d’énergie

Pour mieux comprendre l’origine du paradoxe du bonheur, l’équipe a d’abord interrogé des centaines de personnes sur leur bien-être. Elle a alors confirmé que plus le volontaire essayait d’être heureux, moins il faisait preuve de maîtrise de soi dans sa vie quotidienne. Lors d’une autre enquête, les chercheurs ont demandé aux participants de classer des listes d’objets afin de mesurer leurs ressources mentales et leur autorégulation. Résultat : plus les gens cherchaient le bonheur, moins ils consacraient de temps à cette tâche. Cela met en évidence que la recherche du bonheur et la maîtrise de soi étaient en concurrence pour la même source limitée d’énergie mentale.

Des résultats similaires ont été mis en évidence lors d’une expérience. Des objets du quotidien étaient présentés aux participants. Un groupe avait pour consigne de prendre ceux qui renforçaient leur bonheur. Le second était invité à choisir en fonction de ses préférences personnelles. Les deux groupes ont ensuite été soumis à une tâche mentale qui évaluait leurs capacités de maîtrise de soi. Le groupe du bonheur a arrêté plus tôt, indiquant qu’il leur restait moins de ressources mentales.

"La quête du bonheur s’apparente à un effet boule de neige. Vous décidez d’essayer de vous rendre plus heureux, mais cet effort réduit votre capacité à faire les choses qui vous rendent plus heureux", résume Sam Maglio, co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

Pour être heureux, appréciez ce que vous avez déjà

Toutefois, le professeur assure que la quête du bonheur n'est pas vaine. Pour lui, elle repose davantage sur le lâcher prise que l’action. Il ajoute que le bonheur est comme du sable. Vous pouvez en avoir une poignée dans la main et essayer de la contrôler, "mais plus vous tenez le sable fort, plus votre main aura des crampes. Vous devrez éventuellement lâcher prise".

Son conseil pour booster votre joie et bien-être ? "Détendez-vous. N’essayez pas d’être tout le temps super heureux. Au lieu d’essayer d’obtenir plus de choses que vous voulez, regardez ce que vous avez déjà et acceptez-le comme quelque chose qui vous procure du bonheur."