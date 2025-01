Bien-être : comment être soi-même sans craindre les critiques ?

Ressentir de la pression à répondre aux attentes des autres est souvent en lien avec la peur de décevoir ou d’être jugé. Elle peut alors amener à ignorer nos envies profondes et à vivre pour l’approbation d’autrui. Pourtant, il est essentiel de se recentrer sur soi-même et de redécouvrir ses aspirations personnelles pour mener une vie épanouissante.

Reprendre confiance en soi : une étape essentielle

La première étape pour être soi-même est de renforcer son estime de soi. Vivre constamment dans l’attente de l’approbation des autres peut encourager à penser que sa valeur dépend d'eux uniquement.

Pour se détacher de cette croyance, rappelez-vous que votre valeur dépend de ce que vous pensez de vous-même. Pour cultiver la confiance en soi, le meilleur moyen est de réfléchir à ses passions, ses talents et ce qui compte le plus dans sa vie. Peu importe si votre entourage n’y voit pas d’intérêt, ce qui compte, c’est ce que cela vous apporte à vous.

S’entourer des bonnes personnes

Un cercle social bienveillant peut aussi faire toute la différence pour s'accepter. Si certain(e)s critiquent systématiquement vos choix, il est peut-être temps de revoir les relations qui vous entourent en cherchant des personnes qui partagent vos centres d’intérêt et vos aspirations.

Rencontrer des personnes qui vous soutiennent et comprennent vos objectifs peut renforcer votre confiance, mais il n’est pas nécessaire de rompre avec tous vos anciens amis. Les critiques constructives sont toujours bénéfiques, mais les jugements systématiques n’ont pas leur place dans une relation saine.

Communiquer et persévérer face aux critiques

Parfois, la peur des critiques provient d’un manque de communication. En exprimant vos projets et vos idées et en parlant de vos ambitions, vous pouvez non seulement clarifier vos objectifs, mais aussi désamorcer certains jugements.

Néanmoins, il est important de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas vos choix. Certains jugeront par incompréhension ou projection de leurs propres peurs. Dans ces moments, gardez à l’esprit que vous avancez pour vous et pas pour eux.

En savoir plus : "Je n'ai plus peur du jugement des autres" de Franck Lamagnère et Chantal Joffrin le Clerc.