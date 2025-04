Mort de Val Kilmer : l’acteur américain a succombé à une pneumonie

L'ESSENTIEL L’acteur américain, Val Kilmer, a été emporté à l’âge de 65 ans par une pneumonie.

Depuis 2014, il luttait contre un cancer du larynx.

"Il s'était rétabli par la suite", selon sa fille.

Ce mardi 1er avril, Val Kilmer, qui a incarné Batman et Jim Morrison dans le biopic The Doors, est mort à l’âge de 65 ans à Los Angeles (Californie). C’est ce que sa fille, Mercedes Kilmer, a déclaré au New York Times. L’acteur américain a été emporté par une pneumonie, une forme d’infection respiratoire aiguë qui touche les poumons, est généralement traitée avec des antibiotiques selon et le germe suspecté, mais peut également entraîner une hospitalisation. D’après Mercedes Kilmer, son père avait reçu un diagnostic de cancer du larynx en 2014. "Il s'était rétabli par la suite."

Comment se manifeste le cancer du larynx ?

Le larynx fait partie de l’appareil respiratoire, il se trouve entre l’œsophage et la trachée et contient les cordes vocales. Cet organe relie la gorge à la trachée, qui mène aux poumons et il est impliqué dans la respiration, la déglutition et la phonation. Ainsi, il est fondamental pour pouvoir parler, manger et respirer. "Les cellules du larynx peuvent se modifier de façon anormale en cellules bénignes ou pré-cancéreuses. Cependant, dans certains cas, ces modifications peuvent entraîner un cancer. Le cancer du larynx peut apparaître n’importe où dans le larynx. Il prend souvent naissance dans la partie centrale de celui-ci, près des cordes vocales. Plus rarement, le cancer du larynx concerne des glandes salivaires accessoires", peut-on lire sur le site de Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard.

Étant donné que cette maladie, favorisée par le tabagisme, l’alcool et une infection au papillomavirus humain (HPV), atteint les cordes vocales, elle provoque donc une modification du timbre de la voix. Un "symptôme précoce qui doit alerter le patient et/ou le médecin s’il persiste plusieurs semaines", selon le CHU de Bordeaux. Les patients peuvent également souffrir d’un trouble de la déglutition avec une difficulté à avaler (dysphagie) ou une douleur à la déglutition (odynophagie) ou des fausses routes alimentaires. Ces signes peuvent entraîner une perte de poids et une difficulté respiratoire appelée dyspnée. "C’est le plus souvent le signe d’une tumeur localement évoluée."

Cancer du larynx de petite taille non-métastasé : "Entre 85 et 95 % des personnes survivent 5 ans"

Le traitement du cancer du larynx repose sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, qui peuvent être prescrites en totalité, en partie et/ou de façon combinée. "Plus la taille de la tumeur laryngée primitive et la diffusion des métastases sont importantes, et moins le pronostic est bon. (…) Entre 85 et 95 % des personnes qui sont atteintes d’un cancer des cordes vocales de petite taille qui ne s’est pas propagé (métastasé) survivent 5 ans, alors que chez les personnes dont le cancer du larynx s’est propagé aux ganglions lymphatiques locaux, moins de 48 % survivent", indique le Manuel MSD.