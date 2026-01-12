Cancer colorectal : une dérive dans le renouvellement cellulaire pourrait l’expliquer

L'ESSENTIEL En vieillissant, certaines cellules de l’intestin accumulent des modifications qui perturbent leur fonctionnement.

Ces changements sont aussi retrouvés dans la plupart des cancers du côlon, ce qui suggère un lien entre vieillissement et cancer.

Selon une nouvelle étude, il serait néanmoins possible de ralentir ce processus.

Le vieillissement de l’intestin augmenterait le risque de cancer colorectal. C’est le lien que viennent de découvrir des chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue Nature Aging. Mais, bonne nouvelle, ils ont aussi trouvé le moyen de ralentir ce phénomène.

Un lien entre vieillissement de l'intestin et cancer colorectal

Avec l’âge, les cellules de l’intestin vieillissent et accumulent des modifications épigénétiques. Il s’agit de changements qui touchent les gènes et qui peuvent, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), être soit transitoires, soit pérennes, c’est-à-dire qui restent même lorsque la cause de leur apparition disparaît.

Ici, les gènes touchés sont ceux qui protègent le tissu intestinal et aident à maintenir son équilibre. À cause de ces modifications, il se régénère moins bien et devient plus fragile. Les chercheurs ont nommé ce phénomène “dérive épigénétique” ou “dérive Aging - and Colon Cancer - Associated (ACCA)” en anglais. “Nous observons un schéma épigénétique qui devient de plus en plus apparent avec l'âge”, explique le professeur Francesco Neri, l’un des auteurs, dans un communiqué.

Mais ce n’est pas tout. Lors de leurs travaux, les scientifiques ont découvert que ce vieillissement épigénétique était aussi présent dans la grande majorité des échantillons de cancer du côlon analysés. Ils estiment que cette présence pourrait créer des conditions favorisant le développement du cancer, ce qui augmenterait le risque de souffrir de cette maladie. En effet, de la même manière que pour l’intestin, les modifications épigénétiques auraient un impact sur la réparation du tissu du côlon.

Inverser le vieillissement épigénétique pour limiter le risque de cancer colorectal

Après cette découverte, les chercheurs ont voulu en comprendre la cause. Ils ont observé trois facteurs qui accélèrent la dérive épigénétique : une carence en fer (avec l’âge, les cellules intestinales absorbent moins de fer tout en en libérant davantage), une inflammation et une réduction de la signalisation Wnt, c’est-à-dire le système de communication entre les cellules.

En laboratoire, les chercheurs ont réussi à diminuer et même parfois inverser la dérive épigénétique en corrigeant la carence en fer et/ou en stimulant la signalisation Wnt. “Cela signifie que le vieillissement épigénétique n'est pas nécessairement un état final et figé, conclut la Dre Anna Krepelova, autre auteure de l’étude.

Avant d’envisager une application chez l’Homme, d’autres études devront être menées. Mais celle-ci reste porteuse d’espoir pour une maladie qui touche et tue chaque année. En 2023, il y a eu 47.582 nouveaux cas de cancer colorectal en France, selon le dernier Panorama des cancers de l’INCa. L’année précédente, 16.975 décès liés à cette pathologie ont été enregistrés.