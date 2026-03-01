Observer les oiseaux... pour booster son cerveau ?

L'ESSENTIEL L’expertise en ornithologie modifie l’activité et la structure du cerveau.

Les experts identifient mieux les espèces grâce à une coordination fine entre attention et mémoire.

Cela pourrait contribuer à préserver les capacités cognitives avec l’âge.

Et si lever les yeux vers une mésange remodelait en profondeur votre matière grise ? Une étude publiée dans The Journal of Neuroscience et relayée par New Scientist révèle que l’expertise en ornithologie s’accompagne de modifications de l’activité et de la structure du cerveau. Au-delà de la simple contemplation, l’observation des oiseaux mobilise intensément l’attention, la perception et la mémoire.

Experts contre novices : des performances qui parlent

L’équipe dirigée par Erik Wing, du Baycrest Hospital au Canada, a comparé 29 ornithologues experts à 29 débutants du même âge et du même sexe. Les participants devaient identifier brièvement des espèces parmi des images presque identiques. Résultat : les experts reconnaissent environ 83 % des espèces locales et 61 % des non locales, contre 44 % pour les novices dans les deux cas.

Selon les chercheurs, cette supériorité repose sur une combinaison fine entre perception visuelle rapide, attention soutenue et mémoire de travail. L’expertise ne se limite pas à l’accumulation de connaissances : elle transforme la façon dont le cerveau traite l’information.

Grâce à l’IRM, les scientifiques ont observé une activation accrue du cortex préfrontal et des régions pariétales chez les experts, notamment lorsque les oiseaux étaient peu familiers. Des aires visuelles spécialisées dans la reconnaissance des formes s’activaient également davantage.

Un atout face au vieillissement ?

Sur le plan structurel, les chercheurs ont mesuré la diffusion des molécules d’eau dans les tissus cérébraux. "D’une certaine manière, il y a plus de contraintes sur les déplacements de l’eau dans le cerveau des experts", explique Erik Wing dans un communiqué. Cette diffusion plus faible suggère une organisation plus dense et plus efficace des réseaux neuronaux liés à l’attention et à la perception.

Fait marquant : ces différences structurelles persistent chez les ornithologues plus âgés. "Acquérir des compétences grâce à l’observation des oiseaux pourrait être bénéfique pour la cognition avec l’âge", avance le chercheur. Les scientifiques ont même constaté que les experts seniors mémorisent mieux des visages associés à des oiseaux que les débutants. Ils pointent du doigt le rôle de la "réserve cognitive", cette capacité du cerveau à compenser les effets du vieillissement. Une chose est sûre : entraîner son regard pourrait bien muscler aussi son cerveau.