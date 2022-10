Stress, angoisse : le chant des oiseaux réduit l'anxiété

L'ESSENTIEL Une précédente étude avait montré que prendre le temps d’écouter les sons naturels comme le bruit de l’eau qui coule ou le chant des oiseaux améliore le moral, les performances cognitives et réduit le stress.

En combinant les différents effets positifs des sons naturels, les chercheurs avait noté une amélioration de 184 % sur la santé générale.

Cette nouvelle étude montre une fois de plus les effets positifs de l'écoute du chant des oiseaux sur la santé mentale et le bien-être.

Les gazouillis des oiseaux ne servent pas qu'à annoncer l’arrivée de l’aube ou participer à une ambiance champêtre. Des chercheurs de l'Institut Max Planck de développement humain à l'université Hambourg-Eppendorf (UKE) ont découvert que le chant des oiseaux réduit l'anxiété, la paranoïa et les pensées irrationnelles. Leurs conclusions sont publiées dans la revue Scientific Reports.

Dans l'étude, les chercheurs ont examiné comment le bruit de la circulation et le chant des oiseaux affectent l'humeur, la paranoïa et le fonctionnement cognitif en réalisant une expérience en ligne avec 295 participants répartis de façon aléatoire. Les volontaires ont écouté six minutes de bruit de trafic ou de chants d'oiseaux différents. Avant et après avoir entendu les extraits sonores, les participants ont rempli des questionnaires évaluant leur santé mentale et ont effectué des tests cognitifs.

Le chant des oiseaux soulage les états paranoïaques

L'influence positive du chant des oiseaux sur l'humeur est déjà connue, mais à la connaissance des auteurs, cette étude est la première à révéler un effet sur les états paranoïaques. L’effet restait le même, peu importe si les chants provenaient d’une ou plusieurs espèces d'oiseaux différentes. Les chercheurs ont également constaté que ni le chant des oiseaux ni le bruit du trafic n'influençaient les performances cognitives. Le chant des oiseaux ne semble pas avoir d'influence sur les états dépressifs dans cette expérience. Cependant, le bruit de la circulation aggravait généralement les états dépressifs, surtout si le clip audio impliquait de nombreux types de bruits de la circulation différents.

Selon les chercheurs, ces effets s’expliquent par le fait que le chant des oiseaux est l'indication d'un environnement naturel intact, détournant l'attention des facteurs de stress qui signalent plutôt une menace comme les bruits de circulation. Dans l’ensemble, les résultats suggèrent des pistes intéressantes pour de nouvelles recherches et applications pour les patients souffrant de troubles anxieux ou de paranoïa diagnostiqués.

Le gazouillis des oiseaux pourrait aussi aider à prévenir les troubles mentaux

"Tout le monde a certaines dispositions psychologiques. Les personnes en bonne santé peuvent également éprouver des pensées anxieuses ou des perceptions paranoïaques temporaires. Les questionnaires nous permettent d'identifier les tendances des personnes sans qu'elles aient un diagnostic de dépression, d'anxiété et de paranoïa et d'étudier l'effet des sons d'oiseaux ou de trafic sur ces tendances", explique dans un communiqué l’un des auteurs, Emil Stobbe, chercheur à l'Institut Max Planck de développement humain.

"Le chant des oiseaux pourrait également être appliqué pour prévenir les troubles mentaux. L'écoute d'un CD audio serait une intervention simple et facilement accessible", ajoute-t-il. "Mais si nous pouvions déjà montrer de tels effets dans une expérience en ligne réalisée sur des participants via un ordinateur, nous pouvons supposer que ceux-ci sont encore plus forts à l'extérieur dans la nature", poursuit le chercheur.

De précédentes études avaient déjà montré que sentir les odeurs de la nature améliorait la santé mentale et que passer du temps dans la nature nous était bénéfique. Cette nouvelle étude démontre une nouvelle fois, les nombreux bienfaits pour la santé et le bien-être apportés par l’environnement naturel, cette fois grâce au son du gazouillis des oiseaux.