Non, cette astuce ne supprimera pas vos rides

L'ESSENTIEL Consommer des compléments alimentaires à base de collagène permet d’améliorer l’hydratation et l’élasticité de la peau.

Cela peut aussi avoir des effets bénéfiques sur l’arthrite.

En revanche, cela n’est pas une solution rapide contre les rides.

Il fait partie des produits à la mode, mais son efficacité demeure incertaine. Le collagène est vendu sous forme de complément alimentaire, en poudre ou en gélule. Il est présenté comme efficace pour améliorer la qualité de la peau, prévenir les rides voire les combler et pour réduire certaines douleurs articulaires. Dans la revue spécialisée Aesthetic Surgery Journal, des chercheurs publient les résultats d’une vaste étude sur les effets de cette substance sur la santé.

Pourquoi le collagène est lié à la santé cutanée ?

"Le collagène est une protéine aux fonctions multiples dans l'organisme : il soutient la formation des fibroblastes dans le derme, remplace les cellules cutanées mortes, protège les organes, confère structure, résistance et élasticité à la peau et joue un rôle primordial dans la coagulation sanguine", développent-ils dans leur introduction. La production de collagène évolue avec l’âge : elle commence à diminuer après l’adolescence et cette baisse s’accentue avec la ménopause. Pour la compenser, des marques proposent des compléments à base de collagène, soit d’origine végétale, marine ou bovine.

Pour comprendre les effets de la supplémentation en collagène, ils ont rassemblé les résultats de plus de 113 études réalisées sur cette substance. Au total, cela représentait un échantillon de plus de 8.000 participants. Pour le professeur Lee Smith, auteur principal, cette méta-analyse rassemble "les preuves les plus solides à ce jour sur la supplémentation en collagène".

Collagène : ce n’est pas une solution miracle contre les rides

Avec son équipe, ils ont constaté que ces produits permettaient d’améliorer l’élasticité et l’hydratation de la peau. La substance facilite également la régénération des tissus cutanés profonds. "Le collagène a des avantages crédibles lorsqu'il est utilisé régulièrement au fil du temps", précise le professeur Smith dans une interview à la BBC. Il ajoute qu’il a un intérêt pour un entretien de la peau d’un point de vue global, mais qu’il ne s’agit pas d’une solution miracle contre les rides et le vieillissement cutané en général. "Le collagène peut être positionné non pas comme une ‘solution rapide’ anti-rides, mais comme un soutien cutané fondamental pour les personnes à la recherche d'un entretien holistique de la peau", ont déclaré les chercheurs.

Leurs travaux démontrent aussi que la supplémentation présente des bénéfices pour les personnes atteintes d’arthrite. Elle permet de soulager certaines douleurs et raideurs.