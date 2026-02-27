«Jouets à base de sable» : voici pourquoi ils risquent de disparaître

L'ESSENTIEL En raison de la présence d’amiante dans les jouets à base de sable, la DGCCRF exige de suspendre la commercialisation le temps de s’assurer que les produits ne contiennent pas ce minéral fibreux, qui est cancérogène.

Cependant, l’Anses assure qu’"il n’y a pas de risque aigu pour la santé des enfants", car "la texture humide du sable contenu dans certains jouets limite le risque de dispersion de fibres d’amiante dans l’air et les possibilités d’inhalation."

En attendant les vérifications, il est conseillé aux parents de ne plus utiliser ce type de jouets.

"Sables magiques, sables à dessiner ou à modeler". Ce sont des produits avec lesquels jouent les enfants. Problème : ces derniers contiennent de l’amiante. Cet ensemble de fibres minérales, présentant des propriétés d’isolation thermique et électrique, est interdit depuis 1997 en France, car il est cancérogène et susceptible d’avoir des conséquences graves pour la santé, notamment pulmonaire en cas d’exposition par inhalation.

Amiante : les "jouets à base de sable" sont rappelés et retirés

En novembre 2025, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a reçu un signalement des autorités australiennes, qui ont détecté la présence d’amiante dans 32 références de jouets à base de sable commercialisées par cinq marques. "La présence d’amiante dans ces jouets est vraisemblablement liée à la présence naturelle d’amiante dans certaines roches ou gisements de sables dont sont extraits les sables de ces jouets." Selon l’institution française, les références identifiées en Australie n’étaient pas proposées aux consommateurs de l’Hexagone.

En revanche, "plusieurs autorités européennes ont à leur tour procédé à des vérifications qui ont conduit à détecter que des jouets mis sur le marché européen sont également concernés." Ainsi, des tests ont été réalisés par des professionnels d’autres jouets. Résultat : la présence d’amiante a été détectée dans certains produits. "Les enseignes ayant vendu les produits mis en cause ont mis en place des rappels consommateurs en février 2026 y compris en France." En parallèle, la DGCCRF a informé les professionnels de la nécessité de suspendre la commercialisation de l’ensemble des jouets à base de sable afin de vérifier que les jouets ne contiennent pas d’amiante avant, le cas échéant, de les proposer de nouveau à la vente.

"Il n’y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d’amiante dans le sable des jouets rappelés"

"L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en lien avec les experts toxicologues des Centres antipoison, indique qu’au regard des éléments disponibles, il n’y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d’amiante dans le sable des jouets rappelés. Par ailleurs, la texture humide du sable contenu dans certains jouets limite le risque de dispersion de fibres d’amiante dans l’air et les possibilités d’inhalation. Or, le risque sanitaire lié à l’amiante est principalement respiratoire. Le fait de ressentir une irritation de la gorge ou du nez juste après avoir joué avec ces sables ne peut pas être lié à une exposition à l’amiante", peut-on lire dans le communiqué.

Cesser d’utiliser ce type de jouets à base de sable

Au regard des risques de l’amiante pour la santé, la Répression des fraudes invite les parents à ne pas acheter de jouets contenant du sable et de ne plus utiliser ce type de produits s’ils en possèdent déjà. Il leur est conseillé de placer le jouet dans son emballage d’origine, puis dans un sac fermé hermétiquement hors de portée des enfants. Si les parents désirent s’en débarrasser directement, ils doivent prendre contact avec la collectivité en charge de la collecte et du traitement des déchets pour connaître les règles locales de gestion de déchets amiantés. En cas de dispersion du produit sur le sol ou les meubles, "évitez l’utilisation d’aspirateur ou de balai pour nettoyer le sable afin d’éviter le risque de dispersion dans l’air. Utilisez un chiffon humide pour ramasser le sable. Le chiffon est ensuite à placer dans un sac fermé."