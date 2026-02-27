Pourquoi les bébés bâillent dans l’utérus ?

L'ESSENTIEL Les fœtus bâillent dès 11 semaines de grossesse.

Il y a une corrélation entre des bâillements fréquents in utero et un faible poids à la naissance.

Les bâillements pourraient être un signe de stress fœtal.

Un adulte bâille entre cinq et dix fois par jour. Mais ce comportement involontaire s’installe très tôt dans la vie. Dans PLOS One, des chercheurs italiens et américains expliquent qu’il apparaît dès 11 semaines de grossesse. Dans leurs travaux, ils ont cherché à comprendre ce que le bâillement traduit chez le fœtus.

Grossesse : les fœtus peuvent bâiller plus de trois fois par heure

"Même dans l'utérus, où l'oxygène est entièrement fourni par le placenta, les fœtus peuvent bâiller et le font, préviennent-ils. Bien qu'il n'y ait pas d'air à respirer, ils ouvrent lentement la bouche, effectuent des mouvements similaires à l'inspiration et à l'expiration, puis la referment." Afin de décrypter ce comportement, ils ont eu recours à l’échographie. Cette technique d’imagerie leur a permis d’observer 32 fœtus, entre 23 et 31 semaines de grossesse.

Les spécialistes ont remarqué que "les fœtus ont bâillé entre zéro et six fois pendant la période d'observation, soit une moyenne de 3,63 bâillements par heure". Le suivi à long terme a révélé que ceux qui bâillaient davantage pendant les observations étaient plus susceptibles d'avoir un faible poids à la naissance. "Ce qui est considéré comme un indicateur de souffrance fœtale légère, bien que tous les fœtus de l'étude soient nés en bonne santé", commentent les chercheurs.

Bâillement du fœtus : un signe de stress ?

Selon eux, ces bâillements pourraient donc être le signe d’un "léger stress fœtal in utero". "Aucune grossesse à risque n'a été observée", rassurent-ils. Dans leur étude, les chercheurs précisent qu’ils n'ont effectué aucune manipulation. Cela signifie qu’ils se sont contentés d’observer sans chercher à tester si des éléments spécifiques pouvaient influencer les bâillements des fœtus.

Par ailleurs, ils n’ont pas enregistré d’autres paramètres comme le rythme cardiaque ou la température corporelle de la mère, qui pourraient potentiellement avoir un lien avec un éventuel stress fœtal. "Nous avons constaté que la fréquence des bâillements in utero est inversement proportionnelle au poids de naissance, ce qui pourrait indiquer une réaction au stress chez le fœtus en bonne santé, concluent-ils. Cela suggère que, même avant la naissance, les bâillements pourraient être un indicateur du bien-être du fœtus."