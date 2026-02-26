Point de côté : qu’est-ce qui déclenche cette douleur durant un effort ?

L'ESSENTIEL Le point de côté est une douleur abdominale aiguë qui survient pendant un effort physique.

Ce dernier serait lié à une irritation du péritoine, une fine membrane qui tapisse l’intérieur du ventre.

Une respiration profonde et un point de compression au niveau de la douleur le font disparaître rapidement.

Vous êtes en train de courir, puis soudainement une douleur abdominale aiguë, similaire à un « coup de couteau » et qui coupe le souffle, se manifeste. Il s’agit d’un point de côté, un problème fréquemment rencontré chez les sportifs, qu’ils soient débutants ou confirmés. Selon le site Santé.fr, cette douleur est située sous les côtes ou en haut du ventre, à droite ou à gauche, mais peut également se présenter à l’épaule. Le point de côté ne doit pas être confondu avec des crampes dans les muscles situés entre les côtes. "La plupart du temps, la douleur disparaît au repos et l'entraînement peut continuer. Mais quelquefois, le point de côté empêche de reprendre son effort."

D’où vient le point de côté lié à l’effort ?

"Les causes de ce problème sont variées : crampe des muscles du diaphragme ou abdominaux (en particulier au cours de la digestion), problème de circulation sanguine au niveau des organes du ventre, ballonnements intestinaux, froid, inflammation de l’intestin, etc.", expliquent les autorités sanitaires. Dans The Conversation, Clément Naveilhan et François Dernoncourt, deux scientifiques de l’université Côte d’Azur, mettent en avant une hypothèse "plus probable que les autres." Celle-ci est l’irritation du péritoine, qui est juste sous le diaphragme. Cette fine membrane, qui recouvre la paroi interne de l’abdomen, est composée de deux couches protégeant les organes situés dans le ventre.

"Un liquide entre ces deux couches permet d’éviter les frottements. Lors d’un effort physique, comme la course à pied, la quantité et la viscosité de ce liquide sont modifiées, le rendant moins efficace. De plus, à cause des mouvements liés à l’activité, ces deux couches peuvent légèrement frotter l’une contre l’autre. C’est ce léger frottement qui entraînerait une irritation et qui serait à l’origine de la douleur du point de côté." D’après les chercheurs, le point de côté est plus fréquent lors de la course à pied, la natation et l’équitation, car les mouvements répétitifs du torse, notamment ceux de haut en bas et les rotations, favorisent le frottement entre les deux couches du péritoine.

Lorsque la douleur apparaît au niveau de l’épaule, ce serait aussi lié au frottement du péritoine qui irriterait le nerf phrénique. "Le nerf phrénique passe par l’épaule, et le point de côté pourrait provoquer une douleur dite ‘référée’, c’est-à-dire une douleur sur le trajet du nerf qui a pour origine un endroit autre que l’endroit où la sensation de douleur est ressentie."

Point de côté : comment l’éviter ?

"Cette douleur disparaît généralement en quelques minutes en ralentissant ou stoppant l’effort et / ou à l’aide de différentes méthodes, sans validation scientifique à ce jour", selon le Centre hospitalier universitaire vaudois. En cas de point de côté, il est recommandé de se pencher en avant et de compresser doucement la zone douloureuse avec les mains. Ce geste doit être accompagné d’une respiration lente et profonde. Les patients peuvent aussi s’étirer doucement, en se penchant du côté opposé à la douleur.

Pour prévenir cette douleur, les scientifiques français préconisent de ne pas pratiquer une activité physique après avoir trop mangé. "Le gonflement de l’estomac pourrait compresser les deux couches et ainsi augmenter les frottements et donc la douleur." Autre conseil : entraîner la stabilité du tronc, en particulier le transverse (un muscle profond des abdominaux) avec des exercices de gainage.

Les autorités sanitaires recommandent de consulter un médecin si :