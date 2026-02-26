«Un troisième téton sous l'aisselle» : comment cela est-il possible ?

L'ESSENTIEL Une consultante en lactation a identifié un troisième téton sous l’aisselle d’une maman qui avait accouché de son deuxième enfant cinq jours plus tôt.

La présence de ce téton supplémentaire est isolée le long de la ligne mammaire, qui s'étend de chaque côté du corps, des aisselles jusqu'à l'aine.

Ce tissu "n'est visible qu'après une stimulation hormonale" survenant pendant la grossesse.

"Il y a cinq jours, j'ai accouché de mon deuxième bébé. À l'hôpital, ils font venir les consultantes en lactation pour nous aider avec l'allaitement. J'ai allaité mon premier bébé pendant un an et demi. Je me disais que cette spécialiste ne pourrait pas me surprendre avec de nouvelles informations. Je pensais avoir tout entendu, mais non. On discutait et elle a commencé à me parler de tissu mammaire supplémentaire. Je lui ai dit que j'étais presque sûre d'en avoir en excès sous les aisselles, car j'ai beaucoup de graisse à cet endroit et ça ne disparaît pas. De plus, c'est devenu beaucoup plus foncé. Quand on est enceinte, les tétons deviennent plus foncés et j'ai remarqué le même changement sous les aisselles. Elle m’a examiné puis m’a dit que j’avais un troisième téton sous mon aisselle. J'étais sidérée. Selon, comme les vaches, les chiots et les chatons, les êtres humains ont aussi une ligne mammaire. Elle m'a même parlé d'une personne qui avait un téton supplémentaire sur la cuisse". Ce phénomène est rare, mais médicalement reconnu, est expliqué par une maman dans une vidéo publiée son compte TikTok.

Comment expliquer l’apparition de ce troisième téton ?

Selon la Cleveland Clinic, on parle ici de téton surnuméraire, dont la présence est isolée le long de la ligne mammaire, qui s'étend de chaque côté du corps, des aisselles jusqu'à l'aine. Celui-ci "n'est visible qu'après une stimulation hormonale." En clair, un téton surnuméraire peut s’assombrir, gonfler ou devenir plus visible pendant ou après la grossesse sans que ce soit une formation nouvelle, mais simplement car le tissu réagit aux hormones. Si s’agit simplement d’un téton cutané, c’est-à-dire sans glande mammaire, il ne produira pas de lait. En revanche, associé à du tissu mammaire glandulaire, il peut réagir aux hormones et produire du lait.

D’après l’université de Floride, les mamelons surnuméraires sont assez fréquents. "Les chercheurs ignorent la cause de leur apparition, mais ces troisièmes mamelons, qui peuvent toucher tout le monde, se forment pendant le développement embryonnaire", indique la Cleveland Clinic. Le centre médical universitaire situé dans l’Ohio précise qu’au cours de la quatrième ou cinquième semaine de développement embryonnaire, les lignes mammaires commencent à se former à partir d'un épaississement de la peau. Peu après, le tissu mammaire commence à se développer. "À mesure que le tissu mammaire se développe, les lignes mammaires forment les mamelons et le reste du tissu épaissi s'assouplit. Lorsque les lignes mammaires ne s'assouplissent pas complètement, des mamelons surnuméraires peuvent se former là où le tissu est resté épais."

Une intervention chirurgicale est possible pour retirer le téton supplémentaire

Les mamelons surnuméraires sont généralement bénins et ne sont pas un motif d'inquiétude. Si le patient ressent une gêne, une douleur, présente une éruption cutanée, des nodules ou des écoulements normaux, il doit consulter un professionnel de santé. "Il pourra ainsi surveiller votre état et détecter tout changement pouvant indiquer un problème. Les mamelons surnuméraires ne nécessitent généralement pas de traitement, mais votre médecin peut retirer un troisième mamelon par intervention chirurgicale", spécifie la Cleveland Clinic.