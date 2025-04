Allaitement : que manger pour avoir un lait maternel de qualité ?

L'ESSENTIEL Le fenugrec est la seule plante qui ait affiché quelques effets positifs sur la lactation

Les femmes qui allaitent, ont besoin d'un apport calorique plus important. Il est donc déconseillé de se priver.

Pour un lait maternel qualitatif, il est conseillé de faire la part belle aux aliments riches en oméga-3, en calcium et en eau.

Il n’y a pas de doute. L’allaitement est bon pour bébé. Le lait maternel lui apporte, en effet, des anticorps, mais également des vitamines, des sels minéraux ou encore des oligo-éléments qui l'aident à bien grandir. Il a, par exemple, moins de risque de souffrir d’infections ORL, digestives et respiratoires, et plus tard d’obésité et de diabète de type 1.

Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste et co-créatrice du programme BeMum, fait le point sur les aliments à mettre à son menu pour faciliter l’allaitement.

Allaitement : est-ce que certains aliments boostent la lactation ?

Si l’allaitement est naturel, il n’est pas toujours facile à mettre en place. Amande, noix de cajou, datte, fenouil, carotte… Les femmes se transmettent depuis des siècles, une liste d'aliments qui favorisaient la production de lait maternel. "Elle est transmise de génération en génération, mais il n'y a pas vraiment d’études significatives démontrant leurs bienfaits sur la lactation", prévient Alexandra Murcier.

"Le seul qui ait montré quelques résultats positifs lors des recherches : c’est le fenugrec", ajoute la diététicienne. Il s'agit d'une plante herbacée cultivée dans le Bassin méditerranéen, en Inde et en Chine. Ces graines sont riches en vitamines, en flavonoïdes et en oligo-éléments (calcium, phosphore, fer…). Si ses feuilles peuvent être mangées, le fenugrec est surtout utilisé dans la fabrication d’épices. Il peut aussi être pris par le biais des compléments alimentaires. "Cette plante stimule la production de lait, explique l’experte, mais seulement chez certaines femmes. En fait, l’efficacité n’est pas de 100 %."

Le gingembre et l'avoine pourraient aussi aider un peu les montées de lait. Toutefois, les travaux menés sur le sujet ne se sont pas révélés très significatifs.

Oméga-3, calcium, eau : les produits à privilégier quand on allaite

S’il n’y a pas véritablement d’aliments miracles favorisant l’allaitement, certains choix nutritionnels assurent la bonne santé de la maman et de son bébé. "Ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'allaiter demande plus d'énergie. Il faut un apport calorique plus important pendant cette période", explique Alexandra Murcier. L’organisation La Leche League France estime que le coût énergétique de l'allaitement est de 595 kcal/jour entre 0 et 2 mois post-partum, et de 670 kcal/jour entre 3 et 6 mois. "L’allaitement est donc un moment où il ne faut pas se priver. Il y a des femmes veulent récupérer rapidement leur corps d’avant la grossesse. Mais il n'est pas idéal d’entamer un régime à cette période", prévient l'experte.

Quand on allaite, il faut également faire attention à avoir une bonne hydratation. En effet, l’eau entrant dans la composition du lait, les besoins de l’organisme augmentent.

Par ailleurs, plus l'alimentation sera qualitative, c’est-à-dire riche en nutriments, plus le lait maternel sera bénéfique pour le bébé. Il est ainsi recommandé d'avoir une alimentation variée et équilibrée, tout en faisant attention de faire le plein en oméga-3. Cette substance que l'on retrouve entre autres dans les noix, les huiles végétales et les poissons gras (saumon, thon, sardine...), est connue pour contribuer à la croissance et à la maturation du cerveau de bébé.

"Il faut essayer de consommer des aliments qui vont être riches en calcium pour enrichir naturellement le lait maternel, donc du fromage, des eaux minérales riches en calcium, etc.", ajoute la spécialiste.

En revanche, il est préférable d’éviter l'alcool quand on allaite, car ce dernier peut passer dans le lait maternel. Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, l'alcool, et plus particulièrement la bière, ne favorise pas la production de lait... bien au contraire.