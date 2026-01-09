Covid-19 : une étude suggère un lien possible entre la vaccination et le cancer

Une étude conclut à l’existence d’un "lien biologiquement plausible entre la vaccination contre la Covid-19 et le cancer". Ses résultats sont parus dans la revue Oncotarget le 3 janvier. Les auteurs ont travaillé sur des rapports publiés entre 2020 et 2025 sur les liens entre l’infection ou la vaccination et le développement du cancer. Il s’agissait de diagnostic de la maladie, mais aussi de récidive ou de progression rapide de la pathologie.

Une vaste étude observationnelle sur les liens entre Covid et Cancer

"Au total, 69 publications ont été analysées : 66 articles, représentant plus de 300 patients atteints de différents types de cancers et répartis dans plusieurs pays ; 2 études rétrospectives ; et une étude longitudinale couvrant les périodes pré- et post-pandémiques", précisent les auteurs, issus de différentes universités américaines. Ils ont cherché à comprendre comment les réponses immunitaires, liées à une infection ou la vaccination, peuvent impacter des cellules cancéreuses, existantes ou "dormantes". "De nombreux articles concernent des cancers du sang tels que les lymphomes et les leucémies, ainsi que des tumeurs solides, notamment les cancers du sein, du poumon, du pancréas, du cerveau et de la peau, indiquent les auteurs. Certains cas décrivent une progression rapide de la maladie ou l’apparition de cancers à proximité des sites d’injection du vaccin ou des ganglions lymphatiques voisins. Ces observations sont considérées comme génératrices d’hypothèses plutôt que comme des preuves de risque."

Covid-19 : comment expliquer le lien entre vaccination et cancer ?

Si les résultats présentés ne permettent pas de conclure à un lien de cause à effet entre vaccination et cancer, les chercheurs soulèvent différentes hypothèses. Ils estiment que des "modifications immunitaires transitoires" pourraient influencer le développement tumoral chez les personnes atteintes d'un cancer non-diagnostiqué.

Cancer et vaccination Covid : des travaux supplémentaires seront nécessaires

Par ailleurs, les chercheurs ont analysé les résultats d’études réalisées à plus grande échelle sur l’évolution des cancers chez des personnes vaccinées, mais ils ont conclu à des "associations modestes pour certains types de cancer". Les scientifiques américains indiquent que ces résultats sont limités par "des périodes de suivi courtes" et "des biais potentiels de déclaration et de détection". Ils précisent que des études à plus long terme seront nécessaires pour confirmer un lien entre le cancer et la vaccination contre la Covid-19. "Établir un lien de causalité entre l'infection par le SARS-CoV-2, la vaccination contre la Covid-19 et le cancer exige un niveau de preuve bien supérieur à une simple association temporelle", concluent-ils.