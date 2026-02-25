Covid-19, grippe : quelles sont les différences clés dans leurs effets à long terme ?

L'ESSENTIEL Il y a peu de différence entre les séquelles à long terme aux poumons laissées par la grippe et celles de la Covid-19.

En revanche, il y a de grandes différences au niveau du cerveau.

Les malades de la covid-19 présentent une perturbation des voies de signalisation de la sérotonine et de la dopamine. Cela pourrait expliquer le brouillard cérébral.

"La grippe et la Covid-19 touchent de larges populations dans le monde entier et ont un impact considérable sur la santé publique, pourtant les mécanismes à l’origine de leurs effets à long terme restent mal compris", remarque le Dr Xuebin Qin du Centre national de recherche biomédicale de Tulane.

Face à ce constat, il a étudié les effets des deux virus sur l’organisme des malades. Il a alors découvert une différence majeure entre eux qui pourrait expliquer l’origine du brouillard cérébral qui touche certaines personnes infectées par le SARS-CoV-2.

Son étude a été publiée dans Frontiers in Immunology.

Covid-19, grippe : peu de différence au niveau des poumons

Pour faire le point sur les répercussions des virus de la grippe et de la Covid-19 sur l’organisme, les chercheurs ont infecté des souris avec l'un ou l’autre puis ont comparé leurs tissus pulmonaires et cérébraux.

Au niveau des poumons, peu ou pas de différence. Les cellules immunitaires n’ont pas complètement disparu et la quantité de collagène, une protéine associée à la cicatrisation, a augmenté. "Ces modifications peuvent rigidifier le tissu pulmonaire et rendre la respiration plus difficile — une explication biologique possible de la sensation d’essoufflement persistante ressentie par certaines personnes après une infection respiratoire", précisent les auteurs dans leur communiqué. Le seul point divergent observé est que la réponse réparatrice des poumons est moins présente après une infection au SARS-CoV-2 par rapport à la grippe.

Le virus de la Covid-19 modifie par contre le cerveau

En revanche, il y a des disparités très importantes au niveau du cerveau. Bien qu'aucun virus n'ait été détecté dans le tissu cérébral, les souris atteintes de la Covid-19 présentaient des signes d'inflammation cérébrale persistante plusieurs semaines après l’infection ainsi que de petites zones d'hémorragie.

Par ailleurs, les analyses ont révélé une perturbation des voies de signalisation impliquées dans la régulation de la sérotonine et de la dopamine, des systèmes jouant un rôle dans l'humeur, la cognition et le niveau d'énergie. "Ces modifications persistantes étaient largement absentes chez les animaux infectés par la grippe", précise l'équipe.

Pour les chercheurs, les modifications vasculaires et immunitaires observées sur le cerveau chez les malades touché par la Covid-19 pourraient expliquer le symptôme de brouillard cérébral et aider à comprendre le covid long. "Face à la persistance de symptômes qui compliquent la convalescence de certains, il est essentiel de comprendre leurs causes afin de réduire les conséquences à long terme sur la santé", rappellent les scientifiques.