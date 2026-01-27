Covid long : ces symptômes peuvent être liés au tabagisme

Le Covid long touche 10 à 20 % des personnes infectées par le virus. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les symptômes incluent une fatigue intense, l’essoufflement et le dysfonctionnement cognitif, comme la confusion ou les trous de mémoire. D’après une étude parue le 14 novembre dernier dans Scientific Reports, la pathologie se manifeste de façon différente chez les fumeurs : cela dépend de leur type de tabagisme.

Quels sont les liens entre Covid long et tabagisme ?

Les auteurs de cette recherche, des chercheurs de l’université d’Osaka au Japon, rappellent que des travaux précédents ont montré que certains facteurs étaient associés au Covid long : l’âge, le genre, l’obésité ou les pathologies pré-existantes. "Cependant, aucune conclusion claire n’a été tirée concernant son lien avec le tabagisme", précisent-ils.

Pour le savoir, ils ont utilisé les données de plus de 28.000 participants, précédemment recrutés pour une vaste enquête en ligne. Les personnes ont été classées en cinq catégories : non-fumeur, anciens fumeur, utilisateur de cigarettes combustibles (CC) soit les cigarettes "traditionnelles", utilisateur de produits du tabac chauffés (HTP), comme les cigarettes électroniques et enfin doubles utilisateurs. Au total, 5.068 personnes avaient déjà été infectées par la Covid-19.

Covid long : des symptômes plus fréquents en cas de tabagisme combiné au vapotage

Les chercheurs ont observé un lien entre le tabagisme et le risque de souffrir de Covid long. "Le nombre et le type de symptômes persistants varient selon le type de tabagisme : utilisateurs doubles, utilisateurs de CC et utilisateurs de HTP, précisent-ils. La double utilisation était associée de manière significative aux symptômes de Covid long les plus fréquemment signalés : douleur articulaire, douleur thoracique, difficulté respiratoire, dysgueusie (trouble du goût ndlr) et dysosmie (trouble de l’odorat ndlr)." Certains symptômes semblaient davantage associés à un type de tabagisme. Dans le cas de la cigarette combustible, les scientifiques ont constaté plus de douleurs thoraciques, de dyspnée, soit les difficultés de respiration, et de dysosmie. Pour les utilisateurs de cigarette électronique, le Covid long se manifestait notamment par le dysfonctionnement sexuel.

Covid long : vers une meilleure compréhension des liens avec le tabagisme

"Cette étude est la première à révéler que le Covid long diffère en fonction des habitudes de tabagisme, conclut Erika Toyokura, directrice de ces travaux. Plus précisément, les personnes qui consomment à la fois des produits du tabac combustibles et chauffés ont montré une corrélation plus forte avec davantage de symptômes. Ces résultats soulignent l'importance d'arrêter de fumer."

Prochainement, la chercheuse et son équipe souhaitent prolonger ces travaux en réalisant une étude plus approfondie sur la relation de cause à effet entre le Covid long et le tabagisme, puis en travaillant sur les mécanismes sous-jacents. À terme, ils souhaitent pouvoir établir des recommandations pour améliorer la santé publique et la pratique clinique.