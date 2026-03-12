Les antibiotiques dégradent le microbiote durant plusieurs années

L'ESSENTIEL Les antibiotiques peuvent modifier durablement le microbiote intestinal.

Une étude montre que ces changements peuvent persister jusqu’à huit ans après la prise du traitement.

Certains antibiotiques semblent avoir un impact plus perturbateur que d’autres.

Et si une simple cure d’antibiotiques pouvait marquer notre organisme pendant des années ? Une étude internationale révèle que certains médicaments pourraient modifier durablement le microbiote intestinal, parfois jusqu’à huit ans après leur prise. Les travaux, publiés dans la revue Nature Medicine, relancent le débat sur les effets à long terme des antibiotiques.

Des traces visibles dans l’organisme jusqu’à huit ans

Les antibiotiques sauvent des millions de vies chaque année en combattant les infections bactériennes. Mais ils modifient aussi la composition du microbiote intestinal, c’est à dire l’ensemble des bactéries qui vivent dans notre système digestif. Selon plusieurs études épidémiologiques, une consommation importante d’antibiotiques pourrait être associée à un risque accru de certaines maladies, comme le diabète de type 2 ou certaines infections digestives. Les chercheurs soupçonnent d’ailleurs que ces effets soient liés aux perturbations du microbiote.

Jusqu’à présent, l’impact à court terme des antibiotiques était bien connu, mais la durée réelle de ces modifications du microbiote restait incertaine. Pour y voir plus clair, une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l’Université d’Uppsala, en Suède, a analysé les données d’environ 15.000 adultes. Les scientifiques ont comparé l’historique de prescription d’antibiotiques avec la composition actuelle du microbiote intestinal des participants.

Résultat : l’empreinte des antibiotiques peut persister longtemps. "Nous pouvons constater que l’utilisation d’antibiotiques il y a quatre à huit ans est encore liée aujourd’hui à la composition du microbiote intestinal d’une personne", explique Gabriel Baldanzi, auteur principal des travaux, dans un communiqué. Selon lui, "même une seule cure de certains antibiotiques laisse des traces". L’expert rappelle toutefois que les traitements doivent être suivis lorsqu’ils ont été prescrits : "Les gens doivent continuer à suivre les recommandations de leur médecin."

Certains antibiotiques plus perturbateurs que d’autres

La recherche montre également que tous les antibiotiques n’ont pas le même impact. Les associations les plus fortes avec des changements durables du microbiote ont été observées avec la clindamycine, les fluoroquinolones et la flucloxacilline. A l’inverse, la pénicilline V, très utilisée pour traiter les infections courantes, semble provoquer des modifications plus faibles et plus temporaires. "Ces résultats pourraient aider à orienter les recommandations futures, notamment lorsqu’il faut choisir entre deux antibiotiques aussi efficaces", conclut Tove Fall, professeure d’épidémiologie moléculaire, qui a participé aux travaux.